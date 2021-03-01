«Не был проинформирован»: Пашинян признал ошибку в оценке «Искандеров»

После разговора с российским президентом Владимиром Путиным армянский премьер-министр Никол Пашинян пришел к выводу, что его неправильно проинформировали относительно использования армией республики российских систем «Искандер». Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян, передает «Арменпресс».

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Она отметила, что раннее заявление Пашиняна обсуждалось в ходе телефонного разговора премьер-министра Армении и главы России. «На основе сопоставления имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришел к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации», — отметила Геворгян.

Вместе с тем Геворгян обратила внимание, что слова главы правительства Армении «не имеют ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военно-промышленного сотрудничества». Представитель Пашиняна назвала российское оружие «одним из лучших в мире».

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», отметив, что в Кремле удовлетворены заявлением пресс-службы премьер-министра Армении.

На прошлой неделе Пашинян давал интервью местному новостному сайту 1in.am. В нем он заявил, что «Искандеры», которые находились на вооружении армянской армии, оказались неэффективными во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. О том, что ракеты не взрывались он сказал, комментируя слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который выразил мнение, что Армения могла бы применить «Искандеры» уже на четвертый день столкновений.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», — отметил Пашинян. В ответ на вопрос журналиста, «разве так бывает», премьер-министр ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

Слова Пашиняна раскритиковал первый замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян. Комментируя слова главы правительства Армении для Yerevan.Today, он «долго смеялся», отмечало издание. Кроме того, он заявил, что выводы Пашиняна поверхностные. Буквально в тот же день он был снят со своей должности.

В российском Министерстве обороны подчеркнули, что «с недоумением и удивлением» ознакомились со словами Пашиняна.

«Судя по всему, премьер-министра Республики Армения, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — отмечается в сообщении Минобороны.

В ведомстве заметили, что у них другая информация — Армения, по данным российских военных, не использовала эти комплексы в ходе конфликта. «По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Республики Армения», — добавили в министерстве.

Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе на вооружении армянской армии было как минимум 16 ракетных комплексов, отмечает РБК. Среди них — восемь «Эльбрусов», четыре «Точки» и четыре «Искандера». Как отмечает издание, в ноябре прошлого года генерал-полковник Мовсес Акопян отмечал, что во время боевых действий в непризнанной республике, армянская сторона все-таки задействовала один из «Искандеров»: «Был применен, но не могу сказать, в каком направлении».

В настоящее время в районе Нагорного Карабаха действует перемирие. Оно было заключено между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России в начале ноября. С тех пор в Армении не прекращаются выступления оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики.