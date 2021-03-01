Безопасная посадка: в России модернизируют средства приземления самолетов

Опыт вооруженных конфликтов последних лет показывает, что важную, а порой и решающую роль в исходе военного противоборства играет авиация. Развитие современных средств радиотехнического обеспечения полетов военной авиации в районе аэродрома оказывает непосредственное влияние на реализацию боевого потенциала, как отдельных авиационных комплексов, так и авиационных группировок в целом.

В последние годы в России разработаны новые радиолокационные системы посадки РСП-27С и РСП-28М, а также модернизирован посадочный радиолокатор ПРЛ-27С. Это существенно повышает точностные характеристики курсо-глиссадных систем и делает эксплуатацию воздушных судов в целом гораздо безопаснее.

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Кроме этого, в настоящее время на предварительные испытания предъявлены автоматизированные системы управления (АСУ) полетами самолетов в районе военных аэродромов в трех вариантах исполнения: стационарном, мобильном и высокомобильном (с возможностью транспортировки вертолетами типа Ми-8 и Ми-26). Каждый из вариантов исполнения АСУ полетами включает более десятка подсистем, которые либо серийно выпускаются, либо завершают испытания.

Практически завершены испытания основных элементов этих АСУ полетами: мобильный комплекс средств руководства полетами (КСРП-М), высокомобильный обзорно-посадочный радиолокационный комплекс (РЛК-ВМ), РЛС обзора летного поля для военных аэродромов.

close Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

По результатам этих испытаний планируется принять решение о возможности их поставки на аэродромы.

Основными источниками объективной информации об обстановке в воздухе для группы руководства полетами военной авиации являются радиолокационные системы посадки. В их состав входит диспетчерский радиолокатор кругового обзора и секторный посадочный радиолокатор, который сопровождает воздушные суда на глиссаде снижения.

Кроме того, в состав РСП входит автоматический радиопеленгатор и рабочие места, которые являются резервными для группы руководства полетами. В 2014 году взамен устаревших радиолокационных систем посадки РСП-6М2 и РСП-10МН были приняты на снабжение принципиально новые стационарная РСП-27С и мобильная РСП-27М.

В отличие от устаревших радиолокационных систем посадки РСП-6М2 и РСП-10МН, в новых системах применяются фазированные антенные решетки, цифровая обработка сигналов, доплеровская фильтрация, современная элементная база и технология серийного производства.

В составе ДРЛ-27С четыре независимых радиолокационных канала: первичный канал с твердотельным передатчиком L-диапазона; вторичный радиолокационный канал управления воздушным движением формата RBS; запросчик госопознавания, работающий в открытых режимах; автоматический радиопеленгатор, который определяет пеленг бортовой радиостанции.

В ПРЛ-27С реализовано электронное сканирование в посадочном секторе за счет частотного качания луча. Такое техническое решение обеспечивает максимальную надежность локатора, отсутствие импортной элементной базы, а также низкие затраты на обслуживание при эксплуатации в войсках. При отлаженной технологии производства антенны частотного сканирования луча ее стоимость минимальна среди всех других электронных сканеров.

В состав мобильной РСП-28М входит модуль управления с тремя автоматизированными рабочими местами, радиостанциями для связи с воздушными судами, объективным контролем и средствами жизнеобеспечения. Информация от радиолокационных систем посадки поступает на комплекс средств руководства полетами, установленный на командно-диспетчерский пункт военного аэродрома.

В ходе эксплуатации РСП-27С и РСП-28М в войсках были определены направления их дальнейшего совершенствования с целью повышения безопасности полетов авиации в районе аэродрома.

Для контроля качества измерения угловых координат каналами курса и глиссады в состав модернизированного радиолокатора ПРЛ-27СМ включен канал оптических измерений на базе тепловизора. Этот канал в простых метеоусловиях автоматически с высокой точностью измеряет угловые координаты воздушного судна, заходящего на посадку. Сравнение радиолокационных и оптических измерений позволяет оценить качество работы этих каналов. Особую актуальность такое сравнение имеет на малых углах места (на конечном участке захода самолета на посадку).

close Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

По рекомендациям специалистов произведена оценка возможности применения оптических измерений в интересах повышения ситуационной осведомленности группы руководства полетами. Для этого надо с высокой вероятностью автоматически определять надежность оптических измерений.

Это особенно актуально в сложных метеоусловиях, а также при нахождении на курсе посадки характерных местных предметов, птиц и других сторонних объектов, отметки от которых схожи с отметкой от заходящего на посадку воздушного судна. Такие исследования и эксперименты продолжаются и в настоящее время.

Развитие современных средств обеспечения полетов авиации в районе аэродрома, как и в других важных областях создания военной техники и вооружения сопровождается анализом научно-технического (технологического) задела (отечественного и иностранного, отставание, опережение, паритет). Современное российское посадочное оборудование практически ничем не уступает зарубежному, а по ряду показателей и превосходит его.

В 2019 году была завершена разработка и успешно прошли государственные испытания опытного образца нового посадочного радиолокатора ПРЛ-27СМ в составе стационарной (РСП-27С) и мобильной (РСП-28М) радиолокационных систем посадки.

Посадочный радиолокатор ПРЛ-27СМ предназначен для контроля (в составе РСП или автономно) выдерживания воздушными судами линий курса и глиссады на посадочной траектории.

ПРЛ-27СМ представляет собой первичный моноимпульсный посадочный радиолокатор (ПРЛ), обеспечивающий: секторный обзор воздушного пространства (в секторе посадки) по двум первичным каналам — каналу курса и каналу глиссады; обнаружение воздушного судна, в том числе на фоне пассивных помех, и измерение их удаления от торца взлетно-посадочной полосы и отклонений от осевой линии взлетно-посадочной полосы по курсу и от линии глиссады.

Основным достоинством модуля ПРЛ-27СМ является высокая точность измерения угловых координат воздушных судов за счет использования электронного сканирования диаграмм направленности антенн (курса — в горизонтальной плоскости, глиссады — в вертикальной плоскости) и моноимпульсного метода измерения.

Модернизация была направлена прежде всего на улучшение эксплуатационных и производственно-технологических характеристик ПРЛ-27С. Среднеквадратическое отклонение ошибок измерения координат воздушного судна по выходу аппаратуры обработки на дальностях менее 25 км составляют: по дальности — не более 15 м; отклонения воздушного судна от осевой линии взлетно-посадочной полосы — по курсу не более 6 мин, либо 9 м; отклонения воздушного судна от линии глиссады — не более 6 мин, либо 6 м.

Подтверждение высоких точностных характеристик ПРЛ-27СМ являлось основной целью государственных совместных испытаний РСП-27С с модулем посадочного радиолокатора ПРЛ-27СМ, которые проводились в 2018 году на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России (Липецк).

Поставка радиолокационных систем посадки РСП-27С и РСП-28М с модулем посадочного радиолокатора ПРЛ-27СМ на военные аэродромы начинается с этого года.