Россия и Сирия обвинили США в давлении на ООН

США оказывают давление на ООН, требуя от Организации поставки гуманитарной помощи для жителей лагеря Рукбан в Сирии, говорится в совместном заявлении Межведомственных координационных штабов России и САР.

«При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз»,

— цитирует РИА «Новости» релиз.

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Грузы направляются в лагерь Рукбан, расположенный на сирийской территории. Этот лагерь российский и сирийский штабы называют «американским конвейером по подготовке экстремистов».

При этом, как полагают Москва и Дамаск, США препятствуют расформированию лагеря, что не дает Сирии восстановить суверенитет и мирную жизнь в стране. Власти САР заявили, что готовы принять всех обитателей Рукбана, обеспечив им безопасность и «достойные условия жизни».

Россия и Сирия обвинили также США в нарушении международных норм — среди них нанесение авиаударов американскими ВВС по сирийской территории и продолжение оккупации. «В контролируемых [США] районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни», — добавляется в заявлении.

Несколько дней назад военная авиация США нанесла удар по объектам на сирийской территории. Агентство Reuters ранее сообщало, что Штаты могли ударить по объекту Вооруженных сил Ирана. Готовя авиаудар по объекту связанных с Тегераном шиитских повстанцев, Пентагон сотрудничал с разведкой Ирака, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Эта атака стала первым открытым применением Соединенными Штатами своей военной силы с начала президентского срока Джо Байдена.

Ранее по находящейся возле аэропорта Эрбиль (Иракский Курдистан) американской военной базе был нанесен ракетный удар. Погиб гражданский служащий-американец, кроме того, военнослужащий США и ряд американских специалистов получили ранения. Спустя некоторое время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США оставляют за собой право ответить на эту атаку. При этом представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон не хочет эскалации в отношениях с Ираном.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что авиаудар США нарушает международное право, поскольку был нанесен по территории суверенного государства. «То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе», — подчеркнул сенатор.

По мнению политика, такие действия могут привести к возникновению «огромного конфликта», поскольку у Сирии также есть современное вооружение. Джабаров отметил, что Дамаск может и имеет право обратиться в ООН с требованием обсудить удар на экстренном заседании.

В августе прошлого года президент Сирии Башар Асад заявил, что США заинтересованы в присутствии террористов на Ближнем Востоке.

Асад добавил, что США оказывают поддержку боевикам. Кроме того, Асад заявил, что вводимые в отношении Дамаска санкции являются «новым этапом эскалации агрессии против Сирии».

«Бойкот Вашингтона открывает новый этап психологической войны против Сирии, он нацелен на поддержку террористов, без которых США не могут обойтись», — подчеркнул сирийский лидер.

В июле 2020-го Москва и Дамаск уже призывали Соединенные Штаты прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на обстановку в Сирии. Стороны отмечали, что американская оккупация «только увеличивает страдания мирных граждан и затягивает возвращение к мирной жизни в стране».