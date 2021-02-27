Тише косяка креветок: Франция строит новые атомные подлодки

Ожидается, что четыре новые подводные лодки, известные как SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d'engin), заменят французские субмарины класса Le Triomphant, которые в настоящее время находятся на вооружении ВМС Франции, пишет Defence News.

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Как заявила министр Вооруженных сил Франции Флоренс Парли, это произойдет «без паузы». Она также сказала, что новые подводные лодки будут «немного длиннее и тяжелее», чем нынешний класс ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Le Triomphant, которые впервые вышли в море в 1995 году и будут продолжать нести боевую службу до 2050 года. Глава военного ведомства добавила, что новые субмарины «будут лучше слышать и лучше защищаться во время плавания».

«И в то же время они будут тише, субмарины будут производить не больше шума, чем косяк креветок», — добавила она.

Заказчиком новых французских подлодок выступили Генеральная дирекция по вооружению (DGA) — агентство в структуре Министерства обороны Франции, которое занимается обеспечением войск вооружением и военной техникой —, и Комиссариат по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции.

Управление проектом будут осуществлять компании Naval Group и TechnicAtome. Последняя является генеральным подрядчиком по строительству ядерной энергетической установки.

Naval Group (ранее DCNS) — французская оборонная компания с государственным участием, занимающаяся строительством военных кораблей. Это крупнейшее в Европе объединение военного кораблестроения и один из ведущих в мире экспортеров военно-морской техники.

Так, например, злополучные универсальные десантные корабли типа «Мистраль», которые Россия пыталась приобрести у Франции, — разработка именно Naval Group.

Международная промышленная группа Thales, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с DGA по разработке полного комплекта гидролокаторов для лодок, «основанного на революционных технологиях, которые представляют собой значительный прорыв по сравнению с системами, которые используются сегодня».

Компания предоставит гидролокаторы бокового обзора и носовые гидролокаторы нового поколения; буксируемую линейную решетку на основе оптических технологий; а также системы перехвата, эхолоты и аппаратуру подводной связи. В Thales заявили, что новый пакет гидролокаторов будет внедряться постепенно, при этом первые версии будут установлены на SNLE, находящиеся в боевом составе флота.

Предполагается, что французский флот получит первую подводную лодку в 2035 году, а остальные три — по графику каждые пять лет.

Флоренс Парли уточнила, что подлодки будут в строю до 2090 года.

«Последние моряки, которые будут выходить на боевую службу на третьем поколении SNLE, еще не родились», — добавила глава военного ведомства Пятой республики.

Министр ВС Франции отметила, что, учитывая чрезвычайную продолжительность этой программы, страна «сохранит запас для эволюции в дизайне, необходимый для учета технологических прорывов, которые мы не можем прогнозировать сегодня — я имею в виду, в частности, киберзащиту, улучшения в акустике, скрытности и разработке более эффективных датчиков».

О запуске этой масштабной программы Флоренс Парли заявила в Центре гидродинамических технологий DGA в Валь-де-Рёй. За последние 60 лет все подводные лодки ВМС Франции были спроектированы и модернизированы в этом центре. И в нем же уже более десяти лет ведутся работы над третьим поколением SNLE.

«15 миллионов часов уже потрачено на разработки, и еще 20 миллионов потребуется для каждой подводной лодки», — сказала министр Вооруженных сил Франции.

Чиновница связала существование программы с приобретением Центром гидродинамических технологий ноу-хау компьютерных технологий в 2017 году.

Министр также отметила, что через несколько недель DGA отметит свое 60-летие. «С 1961 года мир претерпел глубокие изменения, — сказала Флоренс Парли, — но если способы ведения войны больше не будут прежними, способы поддержания мира сохранятся. Как подтвердил в феврале 2020 года президент Франции, ядерное сдерживание было и остается краеугольным камнем нашей безопасности и гарантией наших жизненно важных интересов».

Она отметила, что в 2021 году также исполняется 50 лет постоянному боевому патрулированию французских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Эту миссию Флоренс Парли сравнила со «стартовой площадкой, настоящей подводной Куру (космической базой во Французской Гвиане) с 16 ракетами, готовыми к запуску, где все интегрировано в боевую подводную лодку, управляемую с помощью ядерной энергетической установки».

Как напомнил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко, в настоящее время в состав морского компонента стратегических ядерных сил Франции входит 3-я эскадра ПЛАРБ с четырьмя подлодками типа Le Triomphant: Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant, Le Terrible.

«В мирное время в составе боеготовых сил постоянно находятся три лодки — одна осуществляет боевое патрулирование в Северной Атлантике, а две несут боевое дежурство в пункте базирования. Четвертая ПЛАРБ находится на плановом ремонте – переоборудовании и модернизации», — рассказал он.

Средняя продолжительность похода французских субмарин составляет около 60 суток. Каждая боеготовая ПЛАРБ вооружена 16 БРПЛ М-51. Всего группировка французских ПЛАРБ имеет на вооружении 48 БРПЛ и 288 ядерных боеголовок (300 с учетом имеющегося резерва).

БРПЛ М-51 обладает максимальной дальностью стрельбы 8 тыс. км, а стартовая масса изделия составляет 56 т. Головная часть ракеты комплектуется шестью ядерными боеголовками.

В процессе модернизации своих морских стратегических ядерных сил находится также Великобритания. В 2016 году британская Палата общин одобрила план программы Trident по строительству новых атомных ракетных подводных лодок.

В настоящее время стратегические ядерные силы (СЯС) Великобритании представлены морским компонентом — 1-й эскадрой подводных лодок, в составе которой имеется четыре ПЛАРБ типа Vanguard, оснащенные баллистическими ракетами для подводных лодок Trident-2 (16 ракет с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, способных нести до восьми боеголовок мощностью 0,1–0,15 Мт). Максимальная дальность стрельбы ракеты зависит от количества установленных на ней боеголовок и составляет с тремя боеголовками до 10 500 км, с одной боеголовкой - до 11 500 км. Британское правительство намерено к 2030 году заменить Vanguard на новые ПЛАРБ — класса Successor.

Головная лодка Vanguard (в переводе — «Авангард») введена в строй в 1994 году, вторая, «Викториас», — в 1995 году, третья, «Виджилент», — в 1998 году, четвертая, «Вендженс», — в 2001 году. Установленный срок их службы составляет 30 лет. На каждой лодке имеется ракетный отсек с 16 пусковыми шахтами.

Как и во Франции, ядерное оружие рассматривается Великобританией как фактор, способный сдержать страны-спонсоры терроризма и принудить любое государство воздержаться от передачи ядерного оружия в руки террористов. Ядерное сдерживание было и остается краеугольным камнем безопасности Парижа и Лондона.