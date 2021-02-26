«На грани научной фантастики»: во Франции описали оружие России

Вооруженные силы России имеют такие образцы техники и оружия, которых нет у Германии, Франции или Великобритании, однако власти европейских стран почему-то до сих пор продолжают считать российские военные подразделения отсталыми — пишет журналист Ксавье Рофе в статье для французского издания Atlantico.

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По его словам, архаичные стереотипы относительно ВС РФ и ее военного потенциала рисуют европейцам картины ржавых танков и ядерных ракет в полуразвалившихся ангарах.

Однако, на деле, напомнил Рофе, Россия обладает, среди прочего, робототехническими комплексами «Платформа М», «Арго» и «Уран-9», который он назвал «жемчужиной российского арсенала». По его словам, эта техника создана для разведки, а также огневой поддержки и уничтожения целей.

Автор также напомнил о пролете тактического фронтового бомбардировщика Су-24, оснащённого комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины», над эсминцем ВМС США Donald Cook в Черном море в апреле 2014 года, после чего «электронный мозг» американского корабля «умер».

Подобная история случилась с двумя французскими фрегатами в 2018 году. По словам Рофе, прибытие российской армии в Сирию повлияло на всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали действовать.

Он также привел в пример военные учения, прошедшие в 2020 году в Польше. Публицист считает, — случись война между польским государством и Россией в действительности, то польская армия перестала бы существовать, потеряв от 60% до 80% личного состава и техники.

«Россия разработала высокотехнологичный арсенал на грани научной фантастики», — утверждает французский журналист.

Член комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Артём Туров в этой связи указал, что, когда президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о разработке оружия, основанном на новых физических принципах, западные эксперты восприняли это неоднозначно.

Но, по его словам, после показательных испытаний мнение экспертов в области вооружения изменилось, передает «Дума ТВ».

В свою очередь, военный эксперт Игорь Коротченко пояснил, что европейские специалисты в области вооружения отлично понимают возможности нового российского оружия, передает ФАН.

«Дилетантские рассуждения отдельных журналистов не имеют ничего общего с данными профессиональных экспертов, а тем более, разведки западных стран, которая добывает информацию, анализирует и прекрасно отдает себе отчет, что значит современное российское вооружение», — детализировал аналитик.

Он напомнил, что российское оружие выполняет главную функцию – защиту страны.

«Благодаря современному оружию российская армия входит в пятерку лучших армий мира. В этом плане мы чувствуем себя абсолютно самодостаточно, уверено и спокойно смотрим в будущее. А что касается европейской общественности — нас не должно интересовать, как они нас оценивают», — пояснил специалист.

Согласно данным «Рособоронэкспорта», система «Уран-9» предназначена для выполнения комбинированных боевых, разведывательных и контртеррористических задач.

Вооружение комплекса включает в себя 30-мм пушку 2А72, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 12 реактивных огнемётов «Шмель-М». Образцы комплекса принимали участие в общевойсковых учениях «Восток-2018». В январе 2019 года «Уран-9» был принят на вооружение российской армии.