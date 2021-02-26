«Валдай» против беспилотников: армия России получит новое оружие

«Это эффективное средство для борьбы с малоразмерными БЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полет в режиме радиомолчания. Государственные испытания комплекса завершены», — сообщил в пятницу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров в интервью газете «Красная Звезда».

«В настоящее время подготовлены предложения по принятию комплекса «Валдай» на снабжение Вооруженных сил РФ», — добавил Гончаров.

Среди новых вызовов начала ХХl-го века опасность применения роботизированных летательных аппаратов в нижнем воздушном пространстве приковывает к себе все большее внимание со стороны общественности и органов государственной власти всех стран мира. Взрывной рост количества беспилотных летательных аппаратов (БЛА), их широкая доступность, низкая стоимость и простота управления делают эти средства практически неконтролируемыми.

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Количество различного рода инцидентов в воздухе с участием БЛА растет в геометрической прогрессии. Информация об опасных сближениях, а также столкновениях воздушных судов (ВС) с БЛА в значительной степени влияет на экономики авиатранспортных систем и государств в целом. К примеру, закрытие лондонского аэропортов Гэтвик и Хитроу в преддверии рождественских каникул 2019 года затронуло более 760 рейсов и 120 тысяч человек. Причем в зоне аэропорта Гэтвик действовало всего лишь два БЛА. Злоумышленники так и не были найдены. Отмечаются случаи атаки БЛА на энергетические объекты, объекты с опасными производствами, объекты военного назначения и руководителей государств, включая президентов.

Особое место отводится БЛА в решении задач вооруженного противоборства.

Опыт ведения боевых действий в Сирии (в том числе в провинции Идлиб), Ливии, в недавнем конфликте в регионе Нагорного Карабаха со всей очевидностью показал, насколько опасно недооценивать возможности противника в использовании БЛА для достижения военных целей. Это стало причиной открытия новых разработок беспилотной робототехники во всех развитых странах мира и отработки способов их боевого применения.

Однако стоит отметить и проблему мирного времени, которая пока не имеет сколько-нибудь удовлетворительного решения, особенно в нашей стране. Это проблема полетов воздушных судов (ВС) и БЛА в нижнем воздушном пространстве класса «G». Проблема не может быть решена без надежной идентификации и контроля полетов всех ВС, использующих эту область воздушного пространства. Особенности пространства класса «G» показаны на рисунке.

close фотография предоставлена разработчиком

Работы по созданию специализированного комплекса «Валдай» были развернуты в конце 2016 года.

Главный конструктор комплекса выступил кандидат физико-математических наук Иван Вылегжанин.

В ходе создания комплекса разработчикам предстояло решить ряд научных, научно-технологических и системно-технических проблем, с которыми ранее не сталкивались разработчики.

Проблемность решения этой задачи определяется следующими факторами: малыми значениями эффективной площади рассеяния (ЭПР) беспилотников, находящимися в диапазоне — 0,001- 0,1 кв. м; высокой маневренностью в сочетании с малыми скоростями полета (0÷30 м/с) с возможностью «зависания» на месте; возможностью полета на предельно малых высотах (0÷200 м).

Ситуация усугубляется тем, что обнаружение БЛА происходит в условиях интенсивных пассивных помех.

Скорости и высоты полетов, а также характер маневров БЛА и птиц практически идентичны, что значительно усложняет возможности классификации обнаруженных объектов.

Сложности создания средства радиолокационного наблюдения БЛА также связаны с тем, что достоверных данных о характеристиках рассеяния электромагнитных волн различных радиочастотных диапазонов и о поляризационных свойствах этих объектов практически нет. Частично этот пробел был восполнен при проведении многочисленных экспериментальных исследований опытного образца обзорного радиолокатора X-диапазона, который явился основой при создании радиоэлектронного комплекса противодействия БЛА «Валдай».

Комплекс обнаружения, распознавания и противодействия БЛА РЛК-МЦ «Валдай» 117Ж6 предназначен для обнаружения и противодействия малоразмерным малоскоростным целям типа мини/микро БЛА. Комплекс обеспечивает обнаружение целей радиолокационным каналом; подтверждение и автоматическое сопровождение цели оптико-электронными средствами; пеленгацию источников радиоизлучения; возможность сопряжения с наземными пунктами управления БЛА; распознавание типов целей; радиоэлектронное подавление каналов управления, передачи данных и навигационного поля; выдачу информации внешним потребителям, в том числе огневым средствам.

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Структурно компоновка комплекса «Валдай» включает в себя двухполяризационную, четырехканальную антенно-фидерную систему с зеркальной антенной; передающую систему на основе твердотельных модулей с двумя поляризационными каналами; цифровую аппаратуру формирования и обработки зондирующих сигналов; четырехканальную приемную систему; четырехканальную систему обработки информации с высокоразрядным АЦП (аналого-цифровой преобразователь) на входе.

В состав РЛК-МЦ ходит модуль управления, радиолокационный модуль (РЛМ), оптико-электронный модуль (ОЭМ), модуль обнаружения и пеленгования источников радиоизлучения (ИРИ), модуль радиочастотного противодействия РМЛА, система автономного электроснабжения, средства связи и передачи данных, малогабаритное переносное рабочее место оператора (МП РМО).

РЛК-МЦ производится в мобильном варианте исполнения на базе кузов-контейнера со встроенной системой жизнеобеспечения, установленного на автомобильном базовом шасси повышенной проходимости КамАЗ.

Основные характеристики РЛК-МЦ «Валдай» 117Ж6 выглядят следующим образом: дальность обнаружения в свободном пространстве: для мини/микро БЛА типа DJI Mavik (DJI Phantom) — не менее 4 (6) км; для средних БЛА — не менее 15 км, дальность подавления: каналов управления и передачи данных — не менее 2 км, каналов спутниковой навигации — не менее 2 км, темп обновления информации — 2,5 сек, диапазон рабочих частот — от 490 до 5900 МГц.

РЛК-МЦ «Валдай» может применяться в составе подразделений радиотехнических войск ВКС, группировок войсковой ПВО СВ и РВСН для организации радиолокационной разведки и обнаружения малоразмерных, малоскоростных, маловысотных воздушных объектов типа БЛА, в том числе мини/микро БЛА, их распознавание типа и радиоэлектронного подавления (РЭП) каналов управления, передачи данных и спутникового навигационного поля. Полученная информация выдается на комплексы средств автоматизации РТВ и средства ПВО по согласованным протоколам.

close Комплекс «Валдай» Комплекс «Валдай» фотография предоставлена разработчиком