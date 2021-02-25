«Варана» не заказывали: нужен ли России универсальный морской комплекс

Отличительной особенностью «Варана» является многофункциональная структура. Как пояснили ТАСС в Невском ПКБ, на этой основе можно создать несколько типов больших надводных кораблей, в том числе авианосец, транспортно-госпитальное судно и даже судно обеспечения Арктической зоны.

УМК «Варан» представляет собой авианесущий корабль, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов.

На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета (в этом качестве предполагается МиГ-29К), шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Водоизмещение УМК «Варан» составляет около 45 тыс. тонн. Длина корабля достигает 250 м, ширина — 65 м, осадка — 9 м, максимальная скорость — 26 узлов.

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Проект УМК предусматривает формирование корпуса модульным методом, что позволит обеспечить высокий темп строительства. С целью минимизации сроков и стоимости ремонта в период эксплуатации применено оборудование, которое уже встроено в основные блоки УМК.

В настоящее время «Варан» находится на уровне аванпроекта, а некоторые основные части — на стадии эскизного проектирования. Особо подчеркнем, что УМК разрабатывается по инициативе АО «Невское проектно-конструкторское бюро».

То есть никаких договоренностей с заказчиком — Минобороны России — нет. И о финансировании, надо полагать, речи пока тоже не идет.

В ПКБ отмечается, что прямых иностранных аналогов «Варана» на данный момент нет — крупнейшие мировые судостроительные компании строят многоцелевые универсальные десантные корабли (УДК), предназначенные для выполнения целого ряда задач, однако какие-либо комплексы, основанные на единой платформе и выполненные с применением унифицированных компонентов, отсутствуют. Впрочем, все как обычно.

От авианосцев до плавучих островов

Невское проектно-конструкторское бюро неоднократно анонсировало громкие проекты. Как ранее писала «Газета.Ru», в рамках инициативных работ Невским ПКБ выполняются предпроектные проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих островов и аэродромов.

Между тем в России уже есть несколько нереализованных проектов авианосцев.

Не так давно много шума наделали авианосцы проекта 23000 «Шторм». Перспективный многоцелевой тяжелый авианосец был разработан Крыловским государственным научно-исследовательским центром.

Длина этого корабля составляет 330 м, ширина — 40 м, максимальная осадка — 11 м. Водоизмещение не будет превышать 100 тысяч тонн. Авианосцы проекта «Шторм» должны получить ледовый класс и будут приспособлены для работы в холодных широтах. Авиагруппа «Шторма» по проекту включает в себя от 70 до 90 единиц авиатехники (включая Су-57).

Очередной проект авианосца был представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2019 году. Проект под номером 11430Э и с шифром «Ламантин» разработало вышеупомянутое Невское проектно-конструкторское бюро.

Этот проект предусматривает строительство корабля длиной 350 м и водоизмещением до 90 тыс. т. Полетная палуба получает носовой трамплин с двумя стартовыми позициями. Последние планируется оснастить электромагнитными катапультами. Также имеется угловая палуба со стартовыми позициями и четырьмя тросами аэрофинишера. Корабль получил одну надстройку, смещенную к правому борту. Численность экипажа корабля достигнет 2800 человек, авиагруппа — еще 800 человек. Автономность по запасам — 120 суток.

«Ламантин» должен оснащаться ядерной энергоустановкой, обеспечивающей высокие ходовые и боевые качества. Расчетная максимальная скорость — 30 узлов. Дальность плавания фактически не ограничена. За счет обслуживания и ремонта авианосец сможет оставаться в строю полвека.

Авиационная группа должна включать до 60 летательных аппаратов разных типов и классов. Трамплин и катапульты обеспечат эксплуатацию легких и тяжелых истребителей, а также самолетов ДРЛО. Часть задач будет решаться вертолетами. Корабль сможет обеспечивать работу до 10 беспилотных летательных аппаратов. Для размещения части авиагруппы предусматривается ангарная палуба достаточной площади.

То есть совсем недавно (месяц назад) Невское ПКБ предлагало уже не авианосец, а что-то вроде плавучего аэродрома или острова. Иными словами, не реализовав ни одного из ранее разработанных проектов авианесущих кораблей, предприятие взялось за строительство объекта, не имеющего мирового прецедента.

Но не успела осесть пыль, и предприятием в инициативном порядке предлагается уже проект универсального десантного корабля «Варан».

Об актуальных проектах

20 июля 2020 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей для Военно-морского флота России в Керчи. Мероприятие с участием главы государства состоялось на судостроительном заводе «Залив». Два заложенных УДК получили имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Проект 23900 разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро для замены УДК типа «Мистраль», строительство которых для ВМФ России прекращено Францией в 2014 году. Впервые проект Зеленодольского ПКБ был показан на презентации президенту России 9 января 2020 года.

В марте 2020 года ССЗ «Залив» были начаты закупки металла для строительства двух кораблей проекта 23900. 23 мая в СМИ появилась информация о подписании Министерством обороны России контракта на постройку двух УДК с керченским ССЗ «Залив» на общую сумму около 100 млрд. рублей.

Конструкция корабля выполнена с учетом современного блочно-модульного производства кораблей подобного типа.

Строительство УДК будет вестись крупными блоками с последующим их соединением. Борта корпуса корабля не имеют бронирования.

Корабль оснащен доковой камерой для десантно-высадочных средств. Погрузка и выгрузка десанта производится, вероятно, либо через доковую камеру, либо через люки в бортах корабля, либо с вертолетной палубы.

УДК должен быть оборудован командно-штабным помещением, которое обеспечивало бы работу штаба соединения кораблей при проведении крупной десантной операции в большом отдалении от метрополии.

Водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев (два усиленных батальона морской пехоты). Ввод УДК в состав флота ожидается в 2027-2028 годах.

В постсоветское время в России корабли подобного класса не строились.

Таким образом, хорошо бы достроить хотя бы эти два корабля и в будущем на их основе приступить к постройке целой серии УДК.

Большие десантные корабли проектов 771 и 1171, находящиеся в настоящее время в боевом составе российского ВМФ, и физически, и морально устарели. Поэтому наличие необходимого количества УДК в боевом составе ВМФ РФ более чем востребовано. И в целом — коренная модернизация десантно-высадочных средств отечественного флота давно назрела.

Но вот начинать в подобных условиях строительство совершенно другого типа универсального десантного корабля вряд ли целесообразно, и в первую очередь по финансовым причинам. Поэтому с большой вероятностью можно предполагать, что проект «Варан» останется на полках Невского ПКБ.