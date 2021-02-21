«Уважаемые натовцы, летайте»: в Киеве объяснили заявление о небе Крыма

Разрешая самолетам НАТО летать над Крымом, Украина не приглашает их туда. Об этом заявил бывший постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин, передает издание «Обозреватель».

«Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем», — пояснил политик.

Он заявил, что «по международному праву» эта зона ответственности «относится к Украине», и до вхождения Крыма в состав России «все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта».

Реклама

Бабин добавил, что самолетам не обязательно летать над Крымом, чтобы взаимодействовать с украинской аэронавигационной системой «Украэрорух».

Экс-постпред также предположил, что самолеты Североатлантического альянса не будут подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль.

Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее предложил НАТО использовать крымское воздушное пространство для транспортировки войск, грузов и различного оборудования. Использовать предлагается воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)».

РПИ — это воздушное пространство, в пределах которого обеспечено полетно-информационное обслуживание, а также аварийное оповещение.

По классификации Киева, симферопольский РПИ — это аэронавигационная зона, к которой относятся Херсонская область, Крымский полуостров и вся центральная часть моря.

Как подчеркнул Криклий, Киев остается приверженным курсу на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Он назвал участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении одним из важнейших направлений этой интеграции.

В Государственной думе РФ отреагировали на подобные планы Киева. Депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что за неприкосновенностью российских границ следят Вооруженные силы России. «Никакие самолеты НАТО над Крымом летать не будут», — подчеркнул он.

Шеремет также предупредил, что украинским властям следует быть аккуратнее с заявлениями подобного рода в отношении другого государства.

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал на несамостоятельность киевских властей во внешней политике. По мнению депутата, Украина — «приспешник» США.

Кроме того, подчеркнул он, Россия имеет достаточный оборонный потенциал, чтобы противник «обломал зубы».

Напомним, в сентябре 2020 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что самолеты стран НАТО стали выполнять тренировочные полеты с имитацией ракетных ударов по территории России.

«Если раньше с той или иной частотой – конечно, не так, как сейчас, несколько реже – была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», – подчеркнул он.

К примеру, стратегические бомбардировщики В-52Н, способные нести ядерное оружие, приближались к российской границе на Черном море 4 сентября. Американские бомбардировщики были обнаружены средствами контроля воздушного пространства Южного военного округа (ЮВО). На их перехват поднимались четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.