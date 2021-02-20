Жителю Тамбова грозит срок из-за размещения фото Гитлера

Следственное управление СКР по Тамбовской области завело дело на 29-летнего местного жителя по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» за размещение в социальной сети «ВКонтакте» фотографии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте акции «Бессмертный полк России».

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Дело было заведено на основе материалов, собранных сотрудниками регионального Управления ФСБ. Правоохранители провели обыск в жилище подозреваемого и изъяли компьютер, телефон и другие «предметы, имеющие значение для дела».

«По данным следствия, мужчина 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «ВКонтакте» в сети интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера», — говорится в комментарии следствия.

Первая часть статьи 354. УК РФ подразумевает под реабилитацией нацизма «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично».

Осужденному в рамках данного обвинения грозят штраф, принудительные работы или трехлетнее заключение.

В конце прошлого года житель Сургута на своей странице во «ВКонтакте» выложил две видеозаписи с речами Гитлера для дипломной работы. За это Сургутский городской суд оштрафовал его на 1 тыс. руб.

Как установил суд, демонстрация нацистской атрибутики в этих видеозаписях не формирует у зрителя «негативного отношения к идеологии нацизма», а также не является художественным или историческим фильмом.

«В судебном заседании факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении, (он) подтвердил, вместе с тем вину в совершенном административном правонарушении не признал, поскольку видеоматериалы... использовались им для подготовки дипломной работы, представляли научный интерес», — говорилось в комментарии.

Также в декабре прошлого года отправивший фото Гитлера в «Банк Памяти» для онлайн-акции «Бессмертный полк» житель Казани Мухаммед Эль-Айюби получил условно один год лишения свободы — приговор вынес республиканский Верховный суд.

По словам Эль-Айюби, осужденного за «реабилитацию нацизма», его действия были продиктованы «симпатией» к лидеру Третьего рейха, он извинился за содеянное.

Также при обыске у него нашли 73,8 г высушенной конопли — как указал сам подсудимый, он выращивал культуру для собственного потребления, сообщили в прокуратуре.

В итоге — уже в рамках статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства» — ему присудили штраф в размере 150 тыс. руб.

В том же месяце Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За резолюцию отдали голоса 130 государств, против выступили Украина и США, 51 страна воздержалась.

Документ призывает страны принять меры, в том числе в законодательстве и образовании, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны.

В свою очередь, Следственный комитет РФ создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, об этом говорил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он указал, что в состав штаба вошли руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК, а также представители других ведомств и общественных организаций.