Украинские солдаты погибли в Донбассе

Очередной инцидент в Донбассе унес жизни троих украинских военнослужащих. По данным пресс-службы Оперативно-тактической группировки «Север», солдаты ВСУ погибли неподалеку от поселка Новолуганское.

«Погибли <…> при передвижении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает командование воинской части и рабочая группа украинских военных. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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6 февраля при подрыве на неизвестном взрывном устройстве погибли еще два украинских военнослужащих. Еще один солдат ВСУ был ранен и госпитализирован. Инцидент произошел в районе Марьинки.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась. По его мнению, «мирный процесс сошел на нет».

Сообщения о гибели украинских солдат при подрывах приходят с Донбасса регулярно. В августе замначальника народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что группа украинских военных подорвалась на минах в Донбассе. По его словам, инцидент произошел во время попытки проникновения военнослужащих на территорию ДНР в районе поселка Опытное. Он также добавил, что в результате инцидента пострадали до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались. Военные ВСУ пострадали от «установленных накануне дистанционным способом» украинских мин, подчеркнул Басурин.

В июле военнослужащие ВСУ, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине. Как рассказал представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий, автомобиль ВС Украины наехал на противотанковую мину ТМ-62, в результате чего младший сержант и солдат погибли на месте, а командир взвода, младший лейтенант, умер при эвакуации в медицинское учреждение.

Согласно данным Народной милиции Луганской республики, инцидент произошел у линии соприкосновения в районе города Попасная.

Осенью в Донбассе установилось перемирие — впрочем, регулярно сообщалось о нарушениях. Киев при этом хочет вести дискуссию об установлении мира в Донбассе только «на украинских условиях», пояснял заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в «нормандском формате», — сообщил чиновник, добавив, что власти Украины надеются на поддержку Франции и Германии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев проявляет пассивность в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Представитель Кремля отмечал, что такое отношение со стороны украинских властей видно «невооруженным глазом» и для Франции, и для Германии. Песков добавил, что страны «не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации».

По его словам, данный процесс касается внутренней политики Украины, а «ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте».

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.