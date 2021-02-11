Москва отреагировала на размещение В-1B Lancer в Норвегии

Планы Норвегии по размещению на военной базе недалеко от города Тронхейм стратегических бомбардировщиков США показывают намерение двух стран наращивать силы около границы с Россией – заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что эскадрилья американских самолетов будет участвовать в совместных учениях с норвежскими военно-воздушными силами, передает РИА «Новости».

«Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», — указала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что недалеко от другого норвежского города — Тромсё — завершается строительство порта для обслуживания американских атомных подводных лодок.

Американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer приступят к выполнению своих первых миссий в Северной Европе в течение ближайших трех недель, сообщал два дня назад телеканал CNN.

2 февраля Европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что Соединенные Штаты впервые развертывают бомбардировщики В-1B Lancer в Норвегии.

На авиабазу Эрланн в этой скандинавской стране также отправятся 200 членов летно-технического персонала из состава 7-го бомбардировочного крыла 12-й воздушной армии, базирующегося на базе ВВС США Дайес в штате Техас.

«Оперативная готовность и способность поддерживать союзников и партнеров, а также быстро реагировать критически важны для совместного успеха», — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан.

В Пентагоне также сообщали, что Россия «недавно усилилась на севере, создав сеть наступательных авиационных средств и береговых ракетных систем».

За две недели до этого глава МИД России Сергей Лавров предупредил министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде о том, что военная активность Осло и продвижение НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион.

«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Документ был выпущен после переговоров министров в формате видеоконференции.

Лавров обратил внимание и на то, что ситуация с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе и приграничной зоне, ухудшается.

«Обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье», — отметили в российском министерстве.

Дипломаты заметили, что глава МИД РФ призвал Осло к диалогу и урегулированию озабоченности Москвы, связанной с соблюдением норвежской стороной обязательств по Договору о Шпицбергене от 1920 года.

Авиабаза Эрланн расположена в 50 км северо-западнее Тронхейма (Южная Норвегия). В западной прессе ее часто называют передовым пунктом базирования.

К концу 1983 года здесь удлинили и усилили основную взлетно-посадочную полосу, дооборудовали запасную полосу и рулежные дорожки, развернули современную систему посадки, построили ангар для самолетов Е-3А.

Как указывали американские СМИ, действия ВВС США дают Москве четкий сигнал, что американские военные будут действовать в Арктике и демонстрировать, что они готовы защищать своих союзников против любой российской агрессии.

В-1В будут совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.

Rockwell International B-1 Lancer («Улан») — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет разработан в 1970-80-х годах и состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года.

Машина создавалась в качестве носителя ядерного оружия и предназначалась для замены дозвуковых стратегических бомбардировщиков В-52, однако в начале 1990-х годов началось переоборудование самолетов B-1 для оснащения их конвенциональными авиационными средствами поражения.

В окончательной версии бомбардировщика B-1B реализована концепция прорыва ПВО на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.