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Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО

Военные предложили гарантированную защиту от НАТО

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Global Look Press
Российские военные ученые предложили способ противостоять возможной агрессии со стороны НАТО. Операции альянса могут проходить одновременно на земле, в воздухе и на море и предполагают массированный воздушный удар ракетами и самолетами. В таких условиях Москва способна перейти к политике устрашения и нанести противнику комплексное поражение.
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В случае если силы НАТО решат нанести России «удар во многих сферах», Москва может предпринять превентивные действия и перейти от политики ядерного сдерживания к политике устрашения и нанесения противнику комплексного поражения, говорится в публикации журнала «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

Авторами оборонительной концепции выступили доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков. По их мнению, эта стратегия позволит «гарантированно защитить страну».

Альянс может ударить по РФ «одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве». Согласно возможному плану НАТО,

с первых часов из строя должны быть выведены объекты ядерных сил, наиболее боеспособные военные части, системы обороны, энергетические объекты, связь, военное и госуправление, системы разведки и боевого управления.

Для этого, предполагается в статье, может быть применен массированный воздушный удар — гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, ударными беспилотниками и самолетами. При подготовке и нанесении такого удара будет применяться глобальная интегрированная система разведки сил НАТО.

«В создавшихся условиях Российская Федерация способна перейти <…> к нанесению неприемлемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны», — утверждают авторы материала.

Для отражения «массированного воздушного удара» необходимо координировать действия авиации и БПЛА, ракет и средств радиоэлектронной борьбы. Отдельно авторы статьи отмечают гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут действовать за пределами зон поражения ПВО противника и оставаться невидимыми для радаров.

В феврале 2019 года военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков написал в своей статье для «Военно-промышленного курьера», что Воздушно-космические силы России по своей численности могут противостоять силам НАТО в локальном конфликте на зарубежной территории. Однако Россия не сможет долго противостоять силам НАТО в случае затяжной глобальной войны, потому что Североатлантический альянс располагает гораздо большим количеством авиации.

По словам эксперта, США и их союзники могут создать воздушную группировку численностью до 2,5 тыс. самолетов, из которых 600 единиц — беспилотные летательные аппараты, полторы тысячи вертолетов, и 1,3 тыс. — боевые самолеты разных моделей. Кроме того, американцы и НАТО могут в боях применить единовременно до 2 тыс. крылатых ракет.

Подобная армада может быть задействована «в случае воздушной кампании от двух-трех недель до двух месяцев и более». Сивков подчеркнул, что для Российской Федерации ключевое условие успешного участия в подобных локальных конфликтах — создание «всевысотного радиолокационного поля» и его устойчивость в боях.

Отдельное внимание, уверен доктор военных наук, нужно обратить на средства радиоэлектронной борьбы и «меры оперативной маскировки». Российские ВКС оснащены при этом достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы отразить агрессию. Даже если Россия будет проигрывать НАТО в воздухе, то у Москвы всегда остается вариант с применением ядерного оружия — тактического либо стратегического, добавил эксперт.

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