«Надо с этим кончать»: российский вице-адмирал призвал усмирить эсминец США

Россия должна ответить США на заходы эсминца американских Военно-морских сил «Дональд Кук». Об этом в разговоре с Национальной службой новостей заявил бывший начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Петр Святашов.

«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все что захочется?» — задался вопросами он.

По словам Святашова, американским ВМС «пора, наверное, и получить». Развязывать войну не нужно, подчеркнул он, но у России есть другие, «адекватные способы ответа», которые способны предотвратить угрозу в российских водах. Среди них он назвал радиоэлектронную борьбу (РЭБ).

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«Дональд Кук» вошел в черноморскую акваторию 23 января. Вскоре к нему присоединился еще один корабль ВМС США, «Портер». Командование НАТО объяснило этот поход «ответом на наращивание Россией своей военной мощи».

На фоне появления в регионе двух эсминцев ВМС США фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» провел учения. Российские моряки отработали уничтожение условного противника.

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко также призвал власти страны активно наблюдать за ситуацией с заходом западных военных кораблей в акваторию Черного моря.

«Не стрелять же их. Ну, зашли, пусть заходят. Просто наблюдать за ними, жестко следить», — сказал Кравченко.

По его словам, наблюдение должны осуществлять «корабли непосредственного слежения», изучая тактику эсминцев, постоянно предупреждая их о незаконности захода в территориальные воды России, что даст им понять, что «их присутствие нежелательно». Адмирал подчеркнул, что такие корабли могут «наваливаться» и вытеснять западные суда при необходимости.

В конце 2019 года американский исследовательский центр RAND выпустил доклад, посвященный Черноморскому региону. Эксперты полагают, что РФ нужно сдерживать, поскольку она модернизировала свой флот.

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — заявили в RAND. Там также отметили, что поддержка Грузии и Украины способствует сдерживанию Москвы, чья стратегия «предусматривает постепенное превращение Черного море в mare nostrum, внутреннее море — по примеру Каспийского».

В 2018 году телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что

ВМС США укрепляют свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота».

По словам источника, ранее в Пентагоне приняли решение отправить в Черное море два эсминца, «Кэрни» и «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании, а также желая «уменьшить чувствительность» России в связи с присутствием американских военнослужащих в Причерноморье.

Как пояснил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грэйди, решение направить в Черное море «сразу два корабля» было принято загодя, а не как оперативная реакция на какое-то событие.

В конце февраля 2018 года сразу два американских эсминца прошли через Босфор. Командование объяснило их появление в Черном море необходимостью укрепления региональной морской стабильности.

По словам еще одного источника CNN, Вашингтон желает расширить рамки дозволенного, приучая Москву к повышению активности американских кораблей в Черном море, но в итоге «русские чувствуют, что им еще больше угрожают». Телеканал сообщает, что

острые реакции РФ на присутствие эскадренных миноносцев в Черном море представляют собой ответные опасения подрыва мощностей своих Вооруженных сил.

Вскоре после этого первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил РИА «Новости», что заявления Вашингтона о наращивании Россией сил своего военного флота в Черном море представляют «прямую ложь».