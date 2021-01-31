«Деморализуют армию»: главком Вооруженных сил Украины подал в суд на Минобороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подал в суд на Минобороны страны с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования ведомства.

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Заявление от генерала с просьбой признать противоправными действия должностных лиц Минобороны зарегистрировано Окружным административным судом Киева. Однако, сами результаты служебного расследования, которые оспаривает истец, засекречены.

Известно лишь, что они изложены в акте служебного расследования от 26 ноября прошлого года и в приказе Минобороны Украины «О результатах служебного расследования» от 27 ноября.

Суд оставил иск военачальника без движения и дал Хомчаку пять дней для предоставления подтверждения проведения оплаты судебного сбора в размере 2,5 тыс. грн.

Два дня назад сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Таран сделал суровый выговор командующему Воздушными силами Сергею Дроздову и начальнику Генерального штаба Сергею Корнийчуку, а те, в свою очередь, также подали в суд на ведомство.

Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, рассмотрение жалобы состоится 3 февраля. Корнийчук подал иск в Окружной административный суд Киева.

«Без сомнения, такие конфликты на высших ступенях руководства армии дезориентируют и деморализуют сотни тысяч наших солдат и офицеров, подрывают единство и боеспособность нашей армии», — заявил в этой связи бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко.

Он назвал беспрецедентным происходящее среди украинского командования.

«Я не знаю, какие кадровые решения примет [президент Украины Владимир] Зеленский. Это его полномочия и его ответственность. Но одно решение уже назрело давно и, по-моему, очевидно — министра обороны надо менять. Не только потому, что совсем недавно работал бок о бок с русскими генералами. Он просто никакой, как министр и как менеджер. Что он есть, что его нет», — заверил военный.

Кадровые решения украинского президента в военной сфере критикуют и известные гражданские персоны.

«Зеленский формирует в руководстве Минобороны и ВСУ команду менеджеров, которые готовы выполнять его указания без раздумий и сомнений. В принципе, это происходит всегда при смене руководства. Формируют команду под себя. У нас начальник Генштаба без боевого опыта, у него замы без боевого опыта, просидевшие всю войну непонятно где», — указывал руководитель группы волонтеров в Донбассе, идеолог «Русскоязычных украинских националистов» Роман Доник.

В декабре прошлого года стало известно, что командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов стал подозреваемым по уголовному делу о крушении военно-транспортного самолета Ан-26, произошедшего в конце сентября около города Чугуев Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок во время онлайн-брифинга, главкома подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 УК Украины (халатное отношение к воинской службе).

Также фигурантами дела являются командир и руководитель полетов воинской части А4104, к которой был приписан Ан-26. Они подозреваются в нарушение правил полетов или подготовки к ним.

«Совокупность ошибочных решений и действий командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами, а именно: не была правильно определена посадочная конфигурация механизации крыла при заходе на посадку, были определенные ошибки в технике пилотирования, неправильно выбран темп», — уточнил следователь.

Катастрофа произошло около города Чугуев 25 сентября, примерно в 20.45 по местному времени. Осуществляющий учебно-тренировочный полет Ан-26 с бортовым номером 5608 Вооруженных сил Украины заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной дороги — на 530-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский.

На борту находилось 27 человек — семеро военнослужащих воинской части и 20 курсантов-штурманов 2, 3 и 4 курсов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, которые проводили учебный полет. В итоге погибли 26 человек, и только один курсант выжил.