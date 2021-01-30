«Четыре цели»: что НАТО планирует уничтожить в Калининграде

В Соединенных Штатах предусматривают «превентивный удар» НАТО по Калининградской области. Его сценарий, как пишет Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, рассчитан на уничтожение четырех основных целей российских Вооруженных сил в этом регионе.

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Первая из них — баллистические ракеты «Искандер». Их должна будет уничтожить польская армия, чтобы у Москвы не было возможности вести «ограниченную ядерную войну». Для этого шага, как предполагается, будет использован опыт уничтожения иракских «Скадов» Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Еще две цели военных Североатлантического Альянса — инфраструктура Балтийска, а также корабли Балтийского флота, которые там находятся. Этим НАТО хочет предотвратить любой ответ со стороны России.

И наконец основное препятствие для захвата российского анклава — российские системы ПВО С-400. Эти системы, как передает издание, США планируют уничтожить, так как они покрывают большую часть воздушного пространства Польши.

Таким образом, они угрожают любой поддержке стран-участниц НАТО с воздуха. По словам эксперта, польские ВВС работают над этой проблемой, но ее решение «может занять какое-то время».

После этого в НАТО считают, что нужно «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии». Последним шагов к «решительной победе» и «достижению стратегических целей» станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в Калининградской области.

Автор материала отметил, что в данной стратегии огромную роль играют скорость и внезапность. При этом позиции польской армии для наступления на Калининградскую область непростые. Чтобы пересечь границу им нужно будет пройти через густые леса и озера. При этом, журналист отмечает, что в стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат. Он предположил, что, если бы российская артиллерия переместилась из города Гусев и нанесла бы концентрированные артиллерийские удары, то можно было бы эффективно затормозить продвижение военнослужащих Польши еще до того, как они пересекут границы.

При этом автор материала отмечает, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области маловероятна.

Пока в НАТО продумывают план наступления, в Калининграде готовятся отражать ракетный удар. Почти неделю назад об этом сообщил портал EADaily со ссылкой на штаб Балтфлота.

Мероприятия боевой подготовки направлены на тренировку защиты от условного противника.

В маневрах будут испытаны зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1». Кроме того, в них примут участие более 200 военнослужащих и не менее 20 единиц военной и специальной техники.

В частности, военные будут выполнять нормативы по развертыванию ЗРС С-400, поиску, классификации и сопровождению воздушных целей условного противника. Также будет проведен электронный пуск по целям.

Именно это оружие и делает из Калининграда цел для американцев, отметил осенью прошлого года Forbes, рассказывая о причинах полетов бомбардировщиков ВВС США вблизи Калининградской области. По данным издания, они имитировали удары по российскому анклаву.

Военные самолеты вылетели с базы британских ВВС в Фэрлонде 23 октября. Добравшись до российского региона, они облетели его вокруг. Но американские летчики не нарушали воздушное пространство России.

Тем не менее, как передает РИА «Новости», два бомбардировщика Соединенных Штатов B-52H сопровождал истребитель Су-27.

Forbes назвал российский анклав «настоящей занозой в боку у НАТО» из-за того вооружения, которое находится на его территории. Издание отметило, что, если произойдет военный конфликт, Россия сможет поразить оттуда цели «в глубоком тылу Европы».