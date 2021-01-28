Реинкарнация «Черного дрозда»: гиперзвуковые самолеты США готовятся к взлету

Гиперзвуковое оружие, способное осуществлять полет на скоростях в пять раз превышающих скорость звука, сегодня в тренде оборонных промышленных комплексов по всему миру. Китай, Россия и США энергично и относительно открыто реализуют широкий спектр программ гиперзвукового оружия, добавляя масла в огонь растущей гонки вооружений.

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Хотя баллистические ракеты большой дальности уже могут развивать гиперзвуковые скорости, они движутся по предсказуемым траекториям и могут быть обнаружены заранее, что дает военным и политическим лидерам время для соответствующей реакции. Кроме того, все большее количество систем противоракетной обороны может быть, по крайней мере, хотя бы частично отражать удары баллистических ракет, пишет издание The National Interest.

Впрочем, гиперзвуковые ракеты — не единственная сфера, где ОПК ведущих стран пытается применить технологии сверхзвуковых скоростей.

Еще в 2013 году исполнительный директор Lockheed Martin Роберт Вайс вызвал ажиотаж, когда сказал изданию Aviation Week, что его авиакосмическая корпорация активно занимается разработкой гиперзвукового самолета. Вайс тогда заявил, что перспективная машина под названием SR-72 пойдет на замену выведенного из эксплуатации легендарного самолета-шпиона SR-71 Blackbird («Черный дрозд»).

Как пишет The National Interest, ни один пилотируемый самолет, находящийся в то время в эксплуатации, не мог сравниться с боевыми вылетами SR-71 на предельную дальность со скоростью 3М. До недавнего времени, отмечает издание, SR-71 просто превосходили зенитные управляемые ракеты, выпущенные по ним во время фоторазведки над Северной Кореей и Ближним Востоком. Поскольку боевое применение «Черного дрозда» освещено сравнительно слабо, целесообразно рассказать об этой странице биографии самолета поподробнее.

Боевые стрельбы по SR-71

«Газета.Ru» не располагает данными об обстрелах зенитными ракетными подразделениями самолетов SR-71 в небе Северной Кореи. Что касается боевых действий во Вьетнаме (о них The National Interest почему-то не упоминает), то в тот период самолеты SR-71 вели воздушную разведку территории ДРВ с высот 23–24 тыс. м и действовали только в светлое время суток при ясной и солнечной погоде. При этом скорость их полета над территорией Северного Вьетнама находилась в пределах от 2800 до 3200 км/час (временами до 3700 км/час).

Особенности стрельб зенитных ракетных войск по SR-71 в первую очередь связаны с его большими высотами полета самолета и скоростью.

Высокие тактико-технические и летные характеристики «Черного дрозда» в сочетании с наличием на борту аппаратуры предупреждения об облучении РЛС и пуске ЗУР, а также аппаратуры постановки активных помех обеспечивали эффективное применение машины и малую вероятность ее уничтожения огнем ЗРК, использовавшихся в ту пору во Вьетнаме.

При таких параметрах движения SR-71 для ЗРК СА-75М глубина зоны поражения ограничивалась всего 5-9 км при предельном параметре цели, равном 14-18 км. Необходимая дальность пуска для обеспечения встречи ракеты с самолетом на дальней границе зоны поражения составляла 75-76 км. В этих условиях была возможна стрельба только при отсутствии помех и наведении ЗУР по методу «половинного спрямления» («ПС»).

Для своевременного открытия огня по «Черному дрозду» дальность его обнаружения должна была составлять не менее 100–105 км при подготовке данных с помощью автоматизированного прибора пуска ЗРК СА-75. Фактически средняя дальность обнаружения SR-71 (по опыту работы вьетнамских расчетов) составляла всего 70-75 км.

Это в принципе позволяло производить стрельбу по заранее рассчитанным исходным данным, однако наличие аппаратуры разведки и постановки активных помех давало возможность экипажам «Черных дроздов» своевременно принимать эффективные ответные действия.

Так, через 4–5 с после переключения радиопередатчика команд управления ракетой (РПК) ЗРК СА-75М на антенну на SR-71 включалась аппаратура постановки активных шумовых помех. При этом зенитные ракетные дивизионы, для которых параметр цели был в пределах до 10 км, отметку от самолета на фоне интенсивных помех не наблюдали и могли в этом случае осуществлять наведение ЗУР только по методу «трех точек» («ТТ»).

Дивизионы, для которых параметр воздушного разведчика составлял 10-15 км, наблюдали SR-71 на фоне помех только с дальности 30-40 км, то есть возможность перехода на метод «половинного спрямления» была у них только перед встречей ракеты с целью. Цель на фоне помех наблюдалась на всем маршруте полета дивизионами, для которых параметр составлял более 38-40 км, то есть существенно больше предельного параметра, допустимого для СА-75М.

В 1968-1969 годов зенитные ракетные войска ПВО ДРВ провели 22 стрельбы по стратегическим самолетам-разведчикам SR-71, израсходовав при этом 29 ЗУР В-750 различных модификаций.

Все стрельбы оказались неудачными.

В период боевых действий на Ближнем Востоке в октябре 1973 года, а также и после их прекращения SR-71 совершили несколько разведывательных рейдов над территорией Египта и Сирии, действуя с континентальной части США. Полет в район разведки проходил без промежуточных посадок с пятью-шестью дозаправками в воздухе. Общая протяженность маршрута составляла около 23 тыс. км, полетное время — более 10 часов. В воздушном пространстве над разведываемой территорией ОАР, CAP, Иордании и Ливана самолеты SR-71 находились от 35 до 55 минут, высота полета в районе разведки составляла 20-22 тыс. м, скорость — свыше 3000 км/час.

Зенитные ракетные войска Сирии и Египта стрельб по SR-71 не проводили, так как практически не были обеспечены своевременной радиолокационной информацией, необходимой для приведения зрдн в готовность к пускам ЗУР.

В ходе операции «Огонь в прерии» в апреле 1986 году огонь по SR-71 также не открывался. Самолеты беспрепятственно осуществляли воздушную разведку.

Таким образом, в ходе боевых действий ни один из «Черных дроздов» так и не был поражен огнем зенитных ракетных войск.

Возможный облик SR-72

Теперь новейшие ракеты класса «земля-воздух» делают скорость 3М недостаточной для обеспечения выживания боевого самолета, но гиперзвуковой летательный аппарат может снова опередить угрозы, направленные против него, пишет The National Interest.

SR-72, изображенный на рендере компании Lockheed Martin, характеризовался как самолет, способный осуществлять полет со скоростью в шесть раз превышающей скорость звука.

Однако проблема заключалась не столько в создании самолета, который мог бы развивать гиперзвуковые скорости, сколько в обеспечении того, чтобы он также мог взлетать и осуществлять посадку на более низких скоростях. Напомним, что первый пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат Х-15, совершавший суборбитальные космические полеты (достигал высоты 108 км) на скорости 6,7М, поднимался в воздух и запускался с помощью стратегического бомбардировщика B-52.

Исполнительный директор Lockheed Martin Роберт Вайс заявил следующее: «...все, что я могу сказать, так это что технология является зрелой и мы, вместе с DARPA, прилагаем все усилия, чтобы получить эту возможность в руки наших военных как можно скорее. Я не могу обозначить какие-либо сроки или любую другую конкретную информацию о возможностях этого самолета. Все это очень деликатно. Мы можем признать возможности, которые есть, но любые особенности программы пока не подлежат оглашению».

Сообщается, что Lockheed и фирма Aerojet Rocketdyne совершили прорыв, разработав двигатель с комбинированным циклом, включающий в себя два турбореактивных двигателя для работы на скоростях ниже 3М и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД) для гиперзвуковых крейсерских полетов.

ГПВРД создает тягу за счет всасывания воздуха при движении на сверхзвуковых скоростях. Это означает, что отдельный двигатель должен довести самолет до этих скоростей, прежде чем ГПВРД сможет включиться в работу.

Двигатель с комбинированным циклом делает жизнеспособным решение с двумя двигателями, поскольку турбореактивный двигатель и ГПВРД будут использовать одни и те же воздухозаборники и выпускные сопла.

Роберт Вайс ясно дал понять, что надеется, что Lockheed Martin получит финансирование на строительство однодвигательного пилотируемого испытательного самолета длиной шестьдесят футов (размером с реактивный истребитель), который будет стоить «всего» $1 млрд. Затем это привело бы к разработке действующего двухмоторного SR-72 высотой более ста футов.

В течение шести лет после выступления Роберта Вайса официальные лица Lockheed Martin продолжали привлекать внимание к якобы секретной программе, даже слишком секретной, чтобы ее можно было разглашать публике, в то же время делая заявления, в которых вроде как подразумевалось, что в компании уже построили испытательный стенд SR-72.

Раскрутка компанией Lockheed Martin гиперзвукового самолета, который, возможно, уже существует (или не существует), явно нацелена на выделение дополнительного финансирования.

Это может быть связано с тем, что корпорация реализует проект с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое фокусируется на инновационной разработке передовых технологий, зачастую намного опережающих реальные возможности промышленности.

Хотя ВВС США заинтересованы в принятии на вооружение гиперзвуковых самолетов в долгосрочной перспективе, пишет The National Interest, они уже знают, чего они хотят в ближайшем будущем — множество стелс-истребителей F-35 (также построенных Lockheed) и готовящиеся к запуску в серийное производство стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider.

Поскольку ВВС США уже не могут сразу закупить все самолеты, которые ей нужны, найти финансирование для реализации очень дорогой авангардной концепции будет весьма непросто.

Гиперзвуковой бомбардировщик

Аббревиатура Blackbird «SR» расшифровывается как «стратегическая разведка», отражая, что его задача заключалась в том, чтобы незамедлительно проникнуть в защищаемое воздушное пространство и сделать снимки того, что происходит внизу, прежде чем кто-либо сможет переместиться или скрыть объекты разведки. Однако название SR-72, возможно, вводит в заблуждение по ряду причин.

Гиперзвуковой SR-72 почти наверняка будет беспилотным летательным аппаратом. Другими словами, БЛА, обычно получающим в США обозначение «Q».

В какой степени SR-72 будет полагаться на систему «человек в контуре» (что может быть подвержено сбоям) или на заранее запрограммированное управление по сравнению с его собственными автономными алгоритмами, остается интересным вопросом, пишет The National Interest.

Более того, хотя SR-72 будет выполнять роль самолета стратегической разведки, он также наверняка будет предназначаться для ударов по объектам противника, причем с очень малым подлетным временем. Другими словами, это будет бомбардировщик.

Осуществляя полет со скоростью около 4000 миль в час, гиперзвуковой бомбардировщик теоретически может вылететь с базы на континентальной части США и поразить цели, перелетев через Тихий или Атлантический океан всего за 90 минут.

В отличие от различных разрабатываемых гиперзвуковых ракет, он мог затем вернуться на аэродром вылета и подготовлен для дальнейших боевых вылетов.

Роберт Вайс заявил, что с самого начала SR-72 предполагалось, что этот самолет будет обладать «ударными способностями». По имеющимся сведениям, проект SR-72 является продолжением гиперзвукового испытательного стенда Falcon HTV-3 с ракетным двигателем, который был связан с американской программой Быстрого глобального удара.

Тем не менее, экономическая эффективность гиперзвукового бомбардировщика/разведывательного самолета является весьма дискуссионной.

Он наверняка не будет обладать необходимыми характеристиками скрытности полета, поскольку тепло, выделяемое при движении на таких высоких скоростях, сделает подобные самолеты хорошо видимыми для средств разведки. Помимо этого, при скорости М – 5-6 сгорят все радиопоглощающие покрытия.

Таким образом, вероятные противники, скорее всего, обнаружат его приближение, даже если у них будет относительно мало времени для соответствующей реакции.

Хотя он может превосходить возможности современных ракет ПВО, существование SR-72, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию управляемых ракет класса «земля-воздух», способных поражать гиперзвуковые цели.

Используемый в качестве бомбардировщика, SR-72 также потребовал бы дорогостоящей разработки авиационных средств поражения, предназначенных для запуска на таких высоких скоростях.

SR-71 Blackbird был списан (последний раз машина поднималась в воздух в 1998 году), и не заменен никаким другим летательным аппаратом. Воздушная разведка стала не столь востребована из-за улучшения возможностей спутников-шпионов. Кроме того, на оснащение войск поступили БЛА. Хотя их скорость полета не столь велика, степень радиолокационной заметности стала существенно ниже. Кроме того, они на порядки дешевле, а срок их службы намного дольше. К таковым БЛА относится, к примеру, Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Это беспилотный летательный аппарат, созданный с применением технологии стелс по принципу летающее крыло. Буква «R» в названии аппарата означает, что он предназначен для разведки, а «Q» означает «беспилотный аппарат».

Конечно, Blackbird может быстро проникнуть в защищенное воздушное пространство, но дрон-невидимка может делать это медленнее, но устойчиво вращаться вокруг интересующей области, обеспечивая видеопоток в реальном времени в течение нескольких часов.

К слову говоря, Пентагон заключил контракт с корпорацией Northrop Grumman на создание сверхмалых малозаметных БЛА RQ-180 с длительным сроком службы. И это решение может быть воспринято как принятое за счет SR-72.

Напомним, Northrop Grumman RQ-180 — разведывательный БЛА, разработанный компанией в рамках проекта «Joint Unmanned Combat Air Systems» может патрулировать в течение 24 часов на высоте до 18 000 метров.

«RQ-180 представляет собой новое поколение БЛА, предназначенных для действий в условиях противодействия противника, обладающего развитой системой ПВО и ВВС. Главное назначение RQ-180 — осуществление воздушной разведки с применением комплекса современной аппаратуры, включающей в свой состав активные (с АФАР) и пассивные разведывательные системы», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Промоутеры SR-72 утверждают, что «скорость — это новая невидимость», что отражает растущую веру в то, что улучшенные сетевые датчики в конечном итоге снизят живучесть самолетов-невидимок, сделав скорость снова более важной в качестве средства защиты.

Учитывая растущий интерес Пентагона ко всем видам гиперзвукового оружия, вполне возможно, что кот Шредингера Lockheed в виде гиперзвукового БЛА может привлечь дополнительное финансирование. Однако это может вступить в противоречие с парадигмой малозаметности, которой в настоящее время придерживаются ВВС США.

«Работы над проектом SR-72 еще очень много. И 2030 год, как дата поступления на оснащение Глобального ударного авиационного командования ВВС США первых самолетов SR-72, выглядит очень оптимистичной», — заключил Константин Макиенко.