Россия — главная угроза: СВР Украины выпустила «Белую книгу»

Служба внешней разведки (СВР) Украины выпустила первый информационный бюллетень под названием «Белая книга». В нем спецслужба называет Россию главной угрозой украинской нацбезопасности. Документ был опубликован на сайте украинского ведомства.

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«Основным источником угроз безопасной среде на Украине и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация», — говорится в бюллетене.

Украинская служба разведки уверена, что Москва в будущем попытается удержать Киев в сфере своего влияния и попробует не допускать его движения в сторону Европы или в евроатлантическом направлении.

Разведчики заявили, что Россия угрожала и в течение ближайших лет будет угрожать безопасности Европы и Украины. «Курс на закрепление статуса глобального игрока и признания так называемых российских интересов», который выбрало российское руководство, — основной источник угроз, полагают в украинской СВР.

При перечислении как внешнеполитических, так и внутренних проблем Украины, а также даже экологических и энергетических вина возлагается на Россию и ее стремление отстаивать свои интересы. Название страны, по данным украинского издания «Страна.ua», упоминается в тексте 127 раз, а Москва — 29.

В документе Киев обвинил Москву в использовании природных ресурсов в качестве инструмента геополитики. Вероятно, в данном случае СВР имела в виду Крымский полуостров, куда Киев не подает воду с 2014 года, когда в регионе прошел референдум, на котором крымчане изъявили желание войти в состав России.

Спецслужба обвинила Россию также в использовании пандемии коронавируса, чтобы усилить влияние в регионах стратегического приоритета. При этом украинцы указали, что Москва использует манипуляции в кампании по вакцинации.

В этом же бюллетене Украина обвинила Европу в том, что она сосредоточилась на своих внутренних проблемах и в скором времени забудет про Донбасс, где происходит, по заявлению службы разведки Украины, «украинско-российский» конфликт.

В Киеве отмечают, что ожидаемой поддержки со стороны Запада украинская сторона так и не получила. «Архитектура международной безопасности не способна в полной мере гарантировать Украине безопасность», — отмечают авторы бюллетеня.

Они также посетовали на «неэффективность ООН, формализованность деятельности ОБСЕ, пребывание НАТО в стадии длительной трансформации, а также несовершенство коллективной безопасности ЕС».

«Российская Федерация также пытается воспользоваться историческими конфликтами между Украиной и соседями, чтобы посеять вражду между народами и воспользоваться их последствиями», — говорится в «Белой книге».

В данном случае СВР имела в виду Венгрию и Польшу, где Россия якобы «подпитывает шовинизм». Да и в целом, авторы доклада обвинили Москву в попытке дискредитировать Киев в глазах партнеров.

К ситуации, которая сложилась на юго-востоке Украины и не разрешается уже почти семь лет, авторы документа обращаются многократно. «Кремль <...> не заинтересован в интенсификации и результативности переговоров в минском и нормандском форматах», — считают в СВР. Кроме того, украинские разведчики предупреждают, что есть угроза «реванша пророссийских сил».

В украинском СВР также обвинили Россию в противодействии притоку иностранных инвестиций на Украину.

По мнению службы, Москва также несет энергетическую угрозу. В качестве последней указано строительство «Северного потока — 2».