Перепрофилируют в разведчики: что будет с самолетами «открытого неба»

«Оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», — сказал РИА «Новости» один из источников. Кроме того, добавил он, самолеты смогут применяться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

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По словам второго источника, чтобы применять Ту-214ОН как самолеты-разведчики, на них нужно установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование.

«Предварительное решение на этот счет принято», — сказал собеседник агентства, отметив, что возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».

Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН останутся в резерве, добавили источники.

Оба самолета «Открытого неба» Ту-214ОН были построены в ОАО «Туполев» на базе пассажирского самолета Ту-204. Эта машина специально создавалась для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран-участниц договора и предназначалась для замены самолетов типа Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

Ту-214ОН оборудован бортовым комплексом авиационного наблюдения (БКАН) разработки ОАО «Концерн радиостроения «Вега». В состав БКАН входят цифровая аэрофотоаппаратура, телевизионные и инфракрасные камеры, РЛС бокового обзора, бортовой цифровой вычислительный комплекс и система навигационного обеспечения. Ограничение разрешения цифровых фотокамер – 30 см, инфракрасных — 50 см.

Бортовой комплекс авиационного наблюдения предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.

Аэрофотокомплекс (цифровые и пленочные фотоаппараты) размещается в носовой части фюзеляжа Ту-214ОН на нижней палубе самолета. Радиолокатор бокового обзора также расположен в передней части фюзеляжа. Кроме того, Ту-214ОН оснащен бортовым счетно-вычислительным комплексом.

Несмотря на такое обилие аппаратуры, «переквалифицировать» Ту-214ОН для других задач будет весьма нелегко.

Между самолетами «открытого неба» и самолетами-разведчиками очень большая разница. Помимо всего прочего, на оснащении Воздушно-космических сил уже есть разведчик, созданный на базе того же Ту-214 — Ту-214Р.

Эта машина представляет собой самолет дальнего радиолокационного обзора и предназначается для ведения радиотехнической и оптико-электронной разведки. Ту-214Р был разработан в конце 2000-х годов для замены Ил-20. Самолет оборудован многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411 с радиолокационными станциями бокового и кругового обзора разработки ЦНИРТИ им. Академика А. И. Берга, а также оптико-электронной системой высокого разрешения «Фракция».

Так что ничего радикально нового изобретать не стоит — просто переоборудовать Ту-214ОН в Ту-214Р. Однако это означает, по меньшей мере, перепроектирование.

Все-таки разница между самолетом «открытого неба» и самолетом, предназначенным для ведения радио и радиотехнической разведки достаточно велика.

Принципиальное отличие заключается в том, что самолет, созданный в основном для ведения фоторазведки, надо переоборудовать в машину радио- и радиотехнической разведки.

К примеру, аналогичные американские самолеты-разведчики типа RC-135V/W Rivet Joint просто утыканы антеннами различного назначения. Как говорят специалисты, на разведчике ВВС США — «целый лес разнокалиберных антенн». На этой машине представлены антенные устройства чуть ли не всех возможных типов — штыревые, лепестковые, Г-образные и пр. RC-135V/W, находящийся в боевом составе ВВС США с конца 1970-х годов, является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

Что касается Договора по открытому небу, то, напомним, это многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В соответствии с Договором, государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты проводятся на уведомительной основе. Договор предусматривает «пассивные» (для наблюдаемой стороны) и «активные» (для наблюдающей стороны) годовые квоты.

Самолеты наблюдения ДОН не оснащены вооружением. Установленная на них аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств, участвующих в Договоре. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет.

На 2017 год участниками Договора являлись 34 государства. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, однако фактически участвовала в нем с самого начала.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. В свою очередь Россия начала выход из договора 15 января 2021 года. «В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — заявили в российском Министерстве иностранных дел.

США окончательно вышли из договора 22 ноября 2020 года. По мнению госсекретаря Майка Помпео, благодаря выходу из ДОН Америка станет более защищенной страной. В Кремле повод для выхода США из договора назвали «надуманным».