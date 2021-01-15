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«Самое мощное оружие в мире»: КНДР показала новую ракету

На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин

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Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года Во время военного парада по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи, Пхеньян, 15 января 2021 года
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в разделе «ФОТО»
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Ночью на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне прошел военный парад. На этот раз Северная Корея представила новую баллистическую ракету для подводных лодок «Pukguksong-5», а также новые варианты баллистических ракет малой дальности. Официальные северокорейские СМИ назвали «Pukguksong-5» «самым мощным оружием в мире».
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В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Официальные лица Северной Кореи собрались в Пхеньяне на первый партийный съезд с 2016 года.

На этом форуме Ким Чен Ын объявил о новом пятилетнем плане оживления экономики перед лицом кризиса, вызванного мерами по борьбе с коронавирусом, стихийными бедствиями и международными санкциями в отношении ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

«Сам по себе парад не должен был стать провокацией, но стал тревожным знаком приоритетов Пхеньяна»,

— сказал агентству Reuters профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли.

По его словам, экономика Северной Кореи серьезно пострадала из-за вызванного пандемией закрытия границ, «неправильного управления» и международных санкций.

«Несмотря на это или, возможно, из-за этого, Ким Чен Ын чувствует необходимость выделить ограниченные ресурсы на подобное военно-политическое мероприятие», — отметил Лейф-Эрик Исли.

На военном параде в столице КНДР на площади Ким Ир Сена были продемонстрированы перспективные баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

«Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты подводных лодок, выходили на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил», — так об этом мероприятии сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

Речь в данном случае идет о ракетах «Pukguksong-5» — модернизированной версии БРПЛ «Pukguksong-4», которую показали в октябре 2020 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, одетый в кожаное пальто и меховую шапку, улыбался и махал рукой, наблюдая за парадом на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

«Новая ракета определенно выглядит длиннее», — заявил эксперт Калифорнийского центра исследований нераспространения ядерного оружия Джеймса Мартина Майкл Дуитсман.

В отличие от октябрьского парада, на мероприятии в четверг не были представлены крупнейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи, которые, как считается, могут доставить ядерную боеголовку в любую точку Соединенных Штатов.

Министерство обороны США отказалось от комментариев по поводу парада в Пхеньяне .

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что его главный эмиссар по ядерному оружию обсудил недавние шаги Северной Кореи со своим коллегой в Соединенных Штатах.

Профессор Сеульского национального университета Сух Кун-йулл, специализирующийся на ядерных технологиях, сказал, что дальность действия и модернизация БРПЛ в данном случае не так важны, как сообщение, которое Ким пытается отправить, устроив съезд и военный парад прямо перед инаугурацией президента США Джо Байдена.

«Что более важно, следует отметить, что это предвестник возобновления ядерных испытаний, которые были отложены, — пояснил он. —

Север готовит почву перед приходом к власти администрации Байдена».

Северная Корея не проводила ядерных испытаний и не запускала свои межконтинентальные баллистические ракеты с большой дальностью полета с 2017 года. Но в этот раз Ким ясно дал понять, что больше не чувствует себя связанным этим добровольным мораторием после того, как переговоры о денуклеаризации с президентом США Дональдом Трампом зашли в тупик, делает вывод Reuters.

В среду Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына и член Центрального комитета Трудовой партии Кореи, назвала власти Южной Кореи «идиотами высшего класса» за то, что в Сеуле увидели признаки готовящегося парада в Пхеньяне в начале этой недели, пишет агентство.

КНДР стоит на пороге создания морских стратегических ядерных сил. Иными словами, к баллистическим ракетам наземного базирования в Северной Корее в ближайшее время может быть добавлен еще один полноценный элемент триады стратегических ядерных сил — морские.

Морские стратегические ядерные силы значительно расширят ядерный арсенал Ким Чен Ына и бросят вызов Соединенным Штатам, которые не так давно обозначили северокорейскому лидеру пороговые требования для возможного продолжения дальнейшего диалога.

В настоящее время у Северной Кореи имеется несколько типов баллистических ракет морского базирования.

Первая из них — «Pukguksong-1» («Полярная звезда-1») с дальностью стрельбы 1250-1300 км. Ракета этого типа была успешно запущена с борта подводной лодки в августе 2016 года. Для испытаний БРПЛ в КНДР используется специально построенная дизель-электрическая подводная лодка, получившая на Западе наименование Sinpo-В. Субмарина имеет надводное водоизмещение около 2000 т и оборудована одной шахтой для запуска баллистических ракет.

«Pukguksong-2», кстати, не является баллистической ракетой подводных лодок. Это северокорейское изделие — наземного базирования.

Северокорейская баллистическая ракета морского базирования типа «Pukguksong-3» впервые была испытана в начале октября 2019 года. По данным военного ведомства КНДР, ракета пролетела тогда 450 км и поднялась на высоту 910 км. Дальность стрельбы «Pukguksong-3» составляет, по некоторым оценкам, около 2000 км.

Носителем ракет «Pukguksong-3» является построенная в КНДР на судоверфи Sinpo South более крупная ракетная дизель-электрическая подводная лодка типа Sinpo-С с надводным водоизмещением около 3000 т и тремя шахтами для БРПЛ.

Ранее на грандиозном военном параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи в октябре 2020 года была продемонстрирована новая БРПЛ «Pukguksong-4».

Разумеется, в Северной Корее не раскрывают технических характеристик ракеты «Pukguksong-4», но есть предположения, что дальность стрельбы этого изделия составляет от 1900 до 2000 км. Это означает, что ракета способна поразить объекты на части территории Японии и Южной Кореи.

На данном этапе Северная Корея располагает сравнительно небольшим ядерным арсеналом. Как ранее писала «Газета.Ru», точных данных по количеству развернутых ядерных боеприпасов (ЯБП) в КНДР нет. По данным СИПРИ, количество ЯБП в Северной Корее в настоящее время составляет от 30 до 40 единиц. В 2019 году ядерный арсенал Ким Чен Ына составлял 20-30 боеголовок.

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