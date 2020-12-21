Подводная война: Тайвань намерен сорвать вторжение Китая

Строительство первой из восьми новых субмарин началось в прошлом месяце на верфи в южном портовом городе Гаосюн (третий по величине город на острове с населением около 2,7 млн человек). Ходовые испытания головной подводной лодки должны начаться в 2025 году, пишет CNN. На церемонии, посвященной старту программы, президент Тайваня Цай Инвэнь охарактеризовала это событие как «историческую веху», которая «демонстрирует всему миру сильную волю Тайваня».

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Между тем Пекин претендует на полный суверенитет над Тайванем, где проживают почти 24 млн человек. Остров расположен у юго-восточного побережья материкового Китая.

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал, что Пекин никогда не позволит острову стать независимым, и отказался исключить применение силы в случае необходимости. Но и Цай Инвэнь оказалась непреклонной, заявив, что Тайвань находится на переднем крае «защиты демократии от авторитарной агрессии» в Азии.

В течение нескольких последних месяцев Народно-освободительная армия Китая усилила военное давление на остров, посылая военные самолеты в зону возможной радиолокационной разведки ПВО Тайваня (где производится государственное опознавание и отождествление воздушных объектов), а также активизируя военные учения на близлежащих островах. Подобные действия интерпретируются как угроза Тайбэю, считают авторы CNN.

Но любая флотилия НОАК должна в случае вторжения пересечь Тайваньский пролив — относительно узкую полосу воды, отделяющий Тайвань от материка, как пишет CNN. Ширина Тайваньского пролива составляет от 127 до 224 км. Для примера, ширина пролива Ла-Манш в его западной части составляет 250 км, а в восточной — 130 км.

И именно в Тайваньском проливе, как говорят аналитики, запланированные Тайванем к постройке современные подводные лодки, которые заменят его флот из четырех субмарин, созданных еще во время Второй мировой войны, могут иметь большое значение для срыва гипотетического вторжения Китая.

Ожидается, что тайваньские субмарины будут дизель-электрическими, работающими на дизельных двигателях в надводном положении, но с использованием под водой сверхтихих электродвигателей, функционирующих от долговечных литий-ионных батарей.

Выбор дизель-электрических подводных лодок вместо атомных субмарин, подобных тем, которые используются военно-морскими силами США и все чаще в Китае, был естественным для Тайбэя. Дизель-электрические подводные лодки строить проще и дешевле. А под водой электродвигатели, работающие от аккумуляторных батарей, производят меньше шума, чем силовая установка атомных субмарин.

Аналитики предполагают, что малошумные подлодки будет трудно обнаружить подразделениям НОАК, которые предназначены для осуществления поиска и уничтожения субмарин вероятного противника.

Это означает, что лодки Тайбэя могут скрываться у самого дна Тайваньского пролива и подниматься чуть выше, чтобы поразить корабли и десантные средства ВМФ НОАК на переходе морем в направлении Тайваня.

«Китайские противолодочные возможности в настоящее время относительно слабы. Акустические условия в очень мелких и шумных водах Тайванского пролива очень сложны даже для продвинутых противолодочных средств, подобных тем, которые развернуты в Японии и США», — цитирует CNN замдиректора программы исследований в области безопасности Массачусетского технологического института и эксперта по подводной войне Оуэна Кота.

Пока остается неясным, какими акустическими комплексами и вооружением будут оснащены запланированные к постройке тайваньские субмарины. В этом плане следует напомнить, что в начале этого года Вашингтон дал Тайбэю разрешение на приобретение торпед Mk48.

По словам американских экспертов, помимо американских торпед, в тайванских подводных лодках будут использоваться и другие передовые технологии США и Японии.

Вашингтон уже давно поставляет оружие Тайбэю в рамках Закона о взаимоотношениях с Тайванем, действующего уже 40 лет. Недавно США одобрили несколько крупных продаж оружия острову на общую сумму около $10 млрд, включая десятки истребителей F-16, танки M1A2T Abrams и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Официальные лица Тайваня ранее выражали надежду, что США окажут помощь в предоставлении дополнительного ключевого оборудования и систем, необходимых для строительства современных подводных лодок.

Это первая попытка Тайваня построить большие подводные лодки. Ожидается, что они будут иметь водоизмещение от 2500 до 3000 т. Аналитики в США говорят, что еще неизвестно, справится ли судостроительная промышленность острова с этой сложной задачей.

Тайваньская судостроительная корпорация (China Shipbuilding Corporation, CSBC) получила контракт на разработку собственной программы создания подводных лодок после того, как Тайвань не смог найти иностранного поставщика.

По мнению специалистов, возможно, только в 2030-х годах Тайбэй сможет получить запланированную флотилию из восьми подводных лодок.

При этом соотношение сил и средств на море по-прежнему в пользу Пекина. По словам американских аналитиков, в долгосрочной перспективе Пекин по-прежнему будет иметь явное преимущество в военном и военно-морском отношении. Он может привлечь к любому конфликту десятки подводных лодок, надводных кораблей, ракет наземного базирования, дальние бомбардировщики ВВС и фронтовую авиацию.

Например, министерство обороны США заявляет, что в обозримом будущем подводный флот Китая будет насчитывать от 65 до 70 субмарин. И строительство военно-морских сил Китая продолжается с большой скоростью, постоянно добавляя все больше и больше мощи к тому, что уже является крупнейшим в мире флотом.

Подчеркивая этот момент, всего через неделю после запуска программы по строительству субмарин Тайваня Китай продемонстрировал, какими средствами он располагает для борьбы с подводными лодками.

«Противолодочные самолеты НОАК проводят учения по атаке глубинными бомбами, которые рассматриваются как средство сдерживания тайваньских сепаратистов» — гласил заголовок в государственной газете КНР Global Times. Этот материал был завершен иллюстрацией противолодочного самолета НОАК Y-8, сбрасывающего глубинную бомбу во время учений. Подобный эпизод в статье был назван «редким» отчетом о китайских возможностях в области противолодочной обороны. Самолет ПЛО Y-8 все чаще можно увидеть в непосредственной близости от границ Тайваня в воздушном пространстве.

«В отсутствие какого-либо вмешательства США весьма вероятно, что Китай в конечном итоге найдет способ подавить большую часть или все подводные лодки Тайбэя», — говорил исследователь RAND Тимоти Хит.

Как ранее писала «Газета.Ru», для начала следует разобраться, что может собой представлять военное вторжение Китая на Тайвань.

«С точки зрения стратегии и оперативного искусства, в этом случае НОАК необходимо будет проводить воздушно-морскую десантную операцию (ВМДО), то есть высаживать оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию, занимаемую противником. ВМДО относится к наиболее сложным видам операций и для ее успешного проведения объединяются усилия объединений, соединений и частей нескольких видов вооруженных сил под руководством главного командования стратегического направления», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам, одним из главных условий осуществления ВМДО является завоевание господства в воздухе и на море в районе проведения операции. Помимо всего прочего, необходимо обеспечить переход морского десанта морем и его прикрытие от ударов с моря и с воздуха на переходе. И это тоже весьма нелегкая задача. И строящиеся подводные лодки Тайваня могут сыграть тут немалую роль.

Как отметил собеседник издания, следующие и очень сложные задачи — перелет воздушного десанта в район десантирования, бой за высадку морского десанта, десантирование воздушного десанта.

Для захвата такого острова, как Тайвань, в состав воздушного десанта необходимо включить как минимум несколько воздушно-десантных дивизий и бригад, а в состав морского десанта — не менее 5-7 общевойсковых дивизий, а также соединения и части морской пехоты.

И это только для захвата одного-двух плацдармов в полосе высадки. Затем морем предстоит перебросить несколько сот тысяч бойцов и командиров с вооружением и техникой, а затем организовать непрерывное снабжение этой группировки соответствующими материально-техническими средствами.

Главный вопрос при планировании и осуществлении воздушно-морской десантной операции — насколько обеспечены соответствующие планы необходимым вооружением и военной техникой.

Иными словами, хватит ли в настоящее время у Китая военно-транспортных самолетов, универсальных, больших и средних десантных кораблей, танко-десантных платформ для высадки и десантирования такого количества войск.

«Можно очень долго перечислять типы и проекты десантно-высадочных средств ВМФ Китая, их количество и возможности, боевой и численный состав вооруженных сил Тайваня, но в качестве главного вывода следует сказать сразу — к воздушно-морской десантной операции стратегического масштаба армия, авиация и флот Китая пока не готовы»,

--считает Валерий Запаренко.