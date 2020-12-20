Путин призвал спецслужбы к более эффективной защите границ России

Российский президент Владимир Путин призвал спецслужбы страны защищать государственную границу более эффективно, учитывая тлеющие конфликты в соседних странах.

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«Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — обратил внимание глава государства во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР).

Одним из конфликтов, который мог иметь в виду глава государства, является борьба Азербайджана и Армении за непризнанную республику Нагорный Карабах.

В конце сентября этого года произошла эскалация конфликта. Стороны перешли к боевым столкновениям, которые привели к многочисленным потерям как среди военнослужащих, так и среди мирных граждан.

Трижды Ереван и Баку пытались заключить перемирие, но не проходило и суток, как стороны начинали обвинять друг друга в нарушении соглашений. Тем не менее в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России смогли договориться о прекращении огня и обмене телами погибших. Кроме того, стороны провели обмен пленными.

Кроме того, вблизи российских границ есть еще один незавершенный конфликт — внутриукраинский. На протяжении шести лет Киев не может договориться с самопровозглашенными республиками Донбасса, и стороны периодически прибегают к боевым столкновениям.

Для нормализации конфликта была собрана Трехсторонняя контактная группа, а также запущен «нормандский формат». Последний предполагает решение противоречий путем обсуждения конфликта главами Украины, России, Германии и Франции. Последняя их встреча состоялась год назад, до этого «нормандская четверка» встречалась в 2016 году.

На встрече с представителями СВР Владимир Путин также поручил уделить внимание информационной безопасности. Он отметил, что не менее важно противодействие экстремизму и коррупции, а также преступлениям в сфере экономики.

Отдельно он акцентировал внимание на борьбе с терроризмом. Путин отметил, что приложенные усилия российских спецслужб уже позволили существенно сократить число такого характера преступлений.

По его словам, если в 2015 году было зарегистрировано 36 терактов, то «за 11 с половиной месяцев текущего года — два».

«За этой статистикой — огромная повседневная опасная и тяжелая работа, ее новое качество. Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно», — сказал он.

Глава государства также сравнил нынешнюю обстановку с терроризмов в России не только с серединой 1990-х и началом 2000-х годов, но и с относительно недавним 2010 годом. Тогда, по его словам, было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности в целом по стране.

Владимир Путин также обратил внимание, что у российского народа «свои, особые счеты» к международному терроризму. Он заявил, что россияне помнят всех, «кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым наша страна столкнулась в самый сложный период своей истории».

Вместе с тем президент отметил, что не стоит останавливаться на достигнутых успехах, их стоит еще больше развивать в работе спецслужб. «Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю. И высоко оцениваю проведенные сложные, профессиональные операции», — заверил он.

Он добавил, что рассчитывает на то, что СВР будет и дальше «гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов».