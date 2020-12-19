Помпео включил Россию в список врагов США

Россия включена в список американских врагов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал он в интервью радиошоу Марка Левина.

Обычно официальные лица Соединенных Штатов не называют Россию напрямую врагом, чаще используется слово «противник». Сам же глава Госдепа отмечал ранее, что Москва представляет для Вашингтона «реальный вызов».

В интервью Помпео напомнил о том, что кибератаку, которая недавно была совершена на компьютерную систему американского правительства, могла якобы совершить Россия.

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«Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», — добавил Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что российские власти — это «реальный риск для тех, кто любит свободу». При этом Помпео заявил, что считает врагом не только Россию, но и Китай, который, по его словам, является «экзистенциальной» угрозой США.

Вместе с тем Помпео выразил уверенность в том, что Россия нацеливает «большие ядерные ракеты на США».

Подобное мнение ранее выразил вице-президент США Майкл Пенс, когда заявил, что угрозы со стороны Москвы и Пекина становятся все больше.

«В действительности Соединенные Штаты <...> сталкиваются с новыми угрозами в космосе, исходящими от таких стран, как Китай и Россия. И эти угрозы только нарастают», — уверен он.

Пенс напомнил об утверждении американских военных, что Россия на этой неделе якобы запускала противоспутниковую ракету. В то же время США, по его словам, «стремятся к миру посредством силы».

Незадолго до него подобное мнение выразили и в ВМС, Корпусе морской пехоты и Береговой охране США. В этих Вооруженных силах страны обратили внимание, что именно Россия и Китай являются основными угрожающими безопасности страны факторами.

Эти подразделения ВС США выпустили совместный доклад «Преимущество на море», в котором говорится о том, что «Китай и Россия — две наиболее значительные угрозы эпохи глобального мира и процветания». «Мы отдаем приоритет конкуренции с Китаем в силу его растущей экономической и военной мощи, усиливающейся агрессивности и продемонстрированного стремления к господству в своих региональных водах и переделу международного порядка в свою пользу», — говорится в документе.

Подчеркивается, что американские военные будут так относиться к Китаю, пока тот «не решит действовать как ответственная и заинтересованная сторона вместо того, чтобы хвастаться мощью для продвижения своих авторитарных интересов».

Угрозу, по мнению авторов доклада, представляют также «продолжающие подрывать основанный на правилах международный порядок» Иран, КНДР. Эти страны они поставили в один ряд с террористическими группировками и транснациональными преступными организациями.

Моряки предупредили, что американские власти и военные «будут противостоять этим противникам», координируя свои действия с союзниками и «используя силы, направленные на устранение более серьезных военных угроз».