Продление СНВ-3: США отказались от предложения Путина

Совет национальной безопасности США назвал «провалом» предложение президента России Владимира Путина по продлению на год Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без «замораживания всего ядерного арсенала».

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Как указывает американское ведомство в Twitter, обе стороны сходятся на годовом сроке продления соглашения. Однако, по заверению Вашингтона, он предлагал продлить СНВ-3 только при условии «замораживания всего ядерного арсенала», но Москва ответила отказом.

«Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок — провал», — отмечается в комментарии американской стороны.

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен подчеркнул, что принятие Россией американских условий означало бы победу для обеих сторон.

«Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений», — резюмировал О'Брайен.

Ранее Путин провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждались перспективы контактов с Вашингтоном по СНВ-3.

Докладывавший главе государства министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что российская сторона ведет с США интенсивный диалог по всем вопросам стратегической стабильности, в том числе по этому соглашению.

По его словам, Москва предложила зарубежным коллегам продлить договор на пять лет без каких-либо предварительных условий. В ответ Вашингтон поставил Москве условия продление документа.

«Эти предварительные условия, достаточно многочисленные, были сформулированы как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции. И в известной степени сложилась критическая ситуация», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что действие соглашения заканчивается 4 февраля.

«То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора», — констатировал в ответ Путин.

На фоне того, что переговоры с США зашли в тупик, российский президент предложил продлить соглашение пока хотя бы на один год.

«У меня есть предложение, а именно: продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как СНВ-3», — детализировал Владимир Путин.

В прошлом месяце издание «Коммерсант» опубликовало интервью со спецпосланником президента США Маршаллом Биллингсли, в котором он изложил позицию Вашингтона в переговорах с Москвой по продлению ДСНВ.

Биллингсли заявил, что в случае, если Россия не согласится на условия США до февраля, когда истекает срок действия СНВ-3, то соглашение не будет продлено. Более того, спецпосланник президента США предупредил, что «после того, как Трамп будет переизбран», Вашингтон выдвинет ряд новых условий.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал предложения США по продлению соглашения ультиматумом. Шансы на продление договора, по мнению дипломата, минимальны.

«Попытки Биллингсли надавить, указывая, что цена продления ДСНВ для России возрастет — это все ультимативные приемы, которые только уменьшают шансы на какую бы то ни было договоренность. Мы не можем в таком жанре разговаривать»,

— цитирует слова Рябкова РИА «Новости».

Вместе с тем, однако, Москва и Вашингтон продолжают подготовку к саммиту пяти государств — постоянных членов Совета безопасности ООН (РФ, США, Франции, Великобритании и Китая). Данную инициативу выдвинул Владимир Путин в своей статье к 75-летию победы во Второй мировой войне в «Российской газете» в мае нынешнего года.

СНВ-3 — одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших ядерных арсеналов в мире. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет.

По условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Белый дом давно настаивает на включении Китая в переговорный процесс по сокращению стратегических наступательных вооружений. Пекин уже, впрочем, не раз достаточно четко давал понять, что не намерен связывать себя какими бы то ни было обязательствами, ссылаясь на тот факт, что арсеналы его ядерных запасов намного меньше, чем у России и США.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, ядерным оружием владеют девять стран. Число ядерных боеголовок в мире составляет 13 865 единиц.

Россия и США имеют примерно по 6000 боеголовок, за ними следуют Франция с 300, Китай — с 290, Великобритания — с 200. Индия и Пакистан имеют примерно по 100 боеголовок, Израиль — около 80, Северная Корея — 20-30.