«Никаких снарядов»: Ереван опроверг обвинения Баку в ударе по Ордубадскому району

Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Ордубадскому району Нахичеванской автономной республики.

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«Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 [09:44 мск] вооруженными силами Армении, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской [Нахичеванской] автономной республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали», — говорится в сообщении Минобороны республики.

В оборонном ведомстве добавили, что ракета была выпущена с территории Губадлинского района.

Армянская сторона опровергла это обвинение.

«Заявляем, что в направлении Ордубадского района Нахичевана [Нахичеванской автономной республики] армянской стороной не было выпущено никаких снарядов», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян. Она подчеркнула, что «это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликта».

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Азербайджан пытался вернуть контроль над территориями в 1992-1994 годах, но республика не только не получила власть над регионом, но и потеряла несколько районов.

Минская группа ОБСЕ с 1992 года проводит переговоры по мирному урегулированию конфликта. В настоящее время ситуация находится в обостренном состоянии уже несколько недель. С 27 сентября в регионе проходят боевые столкновения. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной республике Нагорный Карабах указывают на многочисленные обстрелы населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт.

Из-за обострившегося конфликта Армения ввела военное положение и впервые заявила о всеобщей мобилизации. Ереван утверждает, что Анкара оказывает активную поддержку Баку. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию, в некоторых регионах объявили военное положение.

Иностранные государства, в частности, Россия, Франция и США, призывают стороны прекратить «кровопролитие» и приступить к переговорам для урегулирования ситуации. Стороны попытались это сделать 9 октября в Москве на трехсторонних переговорах. В них приняли участие главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Баграмов при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Баку и Ереван договорились с полудня 10 октября объявить перемирие в гуманитарных целях — обменяться пленными и забрать тела. Кроме того, они заверили, что перейдут впоследствии к самостоятельным переговорам по урегулированию конфликта. Перемирие продлилось меньше суток — стороны стали обвинять друг друга в нападениях.

В то же время и у Еревана, и у Баку есть свои «красные черты», которые стороны не намерены преступать.

Для Армении это «право на самоопределение народа Нагорного Карабаха». Для Азербайджана — отказ от независимости Нагорного Карабаха. «Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

По словам армянского премьер-министра Никола Пашиняна, в регионе наблюдается «очень сложная ситуация», обе стороны несут «много потерь». «Армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону, организует оборону, и ситуацию я могу оценивать как довольно-таки сложную», — сказал он накануне.

При этом глава кабмина Армении обратил внимание на экспертные оценки. Специалисты утверждают, что это «беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке», так как в ходе боевых действий используются «все виды вооружений: танки, беспилотники, самолеты и вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее».