Подготовка к ядерной войне: в ФРГ провели «тайные учения»

Германия провела тайные военные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, сообщает Bild.

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В издании уточнили, что учения под названием «Стойкий полдень» состоялись на авиабазе «Нёрфених» в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Согласно информации в материале, указанная территория — альтернативное место для хранения водородных бомб США типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц.

По сведениям журналистов, параллельно в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия». Военно-воздушные силы отрабатывают защиту авиабазы от нападения с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как сообщили военные эксперты, на учениях «Стойкий полдень» среди прочего отрабатывают безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет, а также его установку. Издание обратило внимание, что тренировочные испытания проходят без снарядов. Как говорится в публикации, ФРГ задействовала в маневрах истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Главная цель этих учений — отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.

В маневрах участвуют не только немецкие ВВС, но и союзники по НАТО. В частности, согласно приводимой информации, в учениях задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители.

В материале выразили мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Журналисты объяснили это выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ДРСМД перестал действовать 2 августа — после того, как Москва и Вашингтон не смогли уладить взаимные претензии.

Американская сторона обвинила Россию в нарушении соглашения из-за крылатой ракеты 9М729, дальность полета которой, по версии Соединенных Штатов, превышает максимально допустимую. Но РФ с этим не согласна.

В ответ Москва выдвинула Вашингтону свои претензии. В России выступили против американских систем противоракетной обороны (ПРО), которые США разместили в Румынии и размещают в Польше. По мнению российской стороны, на эти системы ПРО можно установить «Томагавки» с запрещенной дальностью действия. Но Вашингтон отверг эти претензии.

В целях сохранения мировой архитектуры безопасности Москва предлагала членам Североатлантического альянса поддержать мораторий на размещение РСМД.

«Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент [России Владимир] Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать — и у нас такое право будет», — констатировал глава российского МИД Сергей Лавров.

После прекращения действия ДРСМД в мире остался только один документ, сдерживающий ядерный потенциал России и США — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Но сейчас и его существование остается под вопросом. Сторонам договора — России и США — необходимо в ближайшее время продлить его действие на пять лет, иначе он утратит свою силу. Но Москва и Вашингтон еще не пришли к соглашению об условиях пролонгации.

Российская сторона подчеркивает важность этого документа. В то же время в Соединенных Штатах настаивают, что с их стороны договор будет подписан в том случае, если к нему присоединится Китай. Но Пекин отказывается от такой перспективы.

В начале текущего месяца Associated Press сообщало, что США и России удалось добиться прогресса в переговорах о продлении СНВ-3. Спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли высоко оценил прошедший разговор с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым.

По словам Рябкова, российская сторона готова согласиться на срок продления СНВ-3 даже менее пяти лет, хотя пятилетний срок предпочтительнее.

Незадолго до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Вашингтон продлить СНВ-3 на пять лет без каких-либо задержек.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году бывшими тогда президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. Срок его действия истекает в феврале 2021-го.