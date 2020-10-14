Размах побольше: в России появится новый самолет «судного дня»

Так называемые самолеты «судного дня», или воздушные пункты управления войсками, перенесут с Ил-80 на Ил-96-400М. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной области.

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«Запланирована замена на самолет Ил-96-400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками», — приводит агентство слова собеседника.

Самолетами «судного дня», или «конца света» по аналогии с американской концепцией doomsday planes, называют транспортные средства, предназначенные для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства на случай начала ядерной войны (такими целями их наделяют, собственно, в США), если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Ил-80 (Ил-86ВзПУ) — воздушный командный пункт управления (ВзПУ), разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина (сегодня это ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина») на базе пассажирского самолета Ил-86.

В свою очередь, Ил-86 — советский четырехдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности. Это первый и самый массовый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Он серийно производился в 1980-1997 годах на Воронежском авиационном заводе. Всего было изготовлено 106 самолетов (102 Ил-86 для Аэрофлота и 4 Ил-80 ВзПУ для Минобороны СССР). От обычных Ил-86 внешне ВзПУ отличает отсутствие иллюминаторов, наличие системы дозаправки в воздухе и дополнительный аппаратный отсек («горб») в носовой части фюзеляжа.

Для пассажирского лайнера Ил-86 был разработан двигатель НК-86, представляющий собой глубокую модернизацию двигателя НК-8, которым комплектовались самолеты Ил-62 и Ту-154Б с тягой 13 тс. Этот двигатель впоследствии явился главной причиной преждевременного вывода лайнеров Ил-86 из эксплуатации. НК-86 имел очень большой расход топлива, не удовлетворял нормам по шуму, не обеспечивал требуемую тяговооруженность самолета. Из-за вялого разбега и отрыва от взлетно-посадочной полосы Ил-86 ходила шутка, что этот самолет взлетает только благодаря кривизне планеты. Также размеры НК-86, под которые рассчитывались планер и шасси самолета, сделали в дальнейшем невозможной ремоторизацию Ил-86, что повлекло за собой разработку нового самолета — Ил-96.

Период пассажирских перевозок Ил-86 был относительно недолгим. Из-за крайней неэкономичности и шумности двигателей НК-86 массовое списание и вывод из эксплуатации авиалайнеров этого типа начались уже с начала 2000-х годов. Причиной стали, в том числе, введенные в ЕС ограничения по шуму авиадвигателей, что помешало Ил-86 совершать полеты в большинство аэропортов Европы.

По данным открытых источников, самолет Ил-80 предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления Вооруженными силами страны в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

ВзПУ Ил-80 оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения и источниками электропитания. В состав экипажа входят операторы систем и офицеры боевого управления. Детальная информация по этому самолету представляет собой государственную тайну.

Всего было изготовлено 4 самолета Ил-80 (регистрационные номера воздушных судов СССР-86146, СССР-86147, СССР-86148, СССР-86149). Все они находятся в составе 8-й авиационной дивизии особого назначения (пункт постоянной дислокации — аэродром Чкаловский).

Американский аналог нашего Ил-80 — самолет E-4B «Nightwatch» (NEACP, National Emergency Airborne Command Post или NAOC, National Airborne Operations Center). Дозаправляясь топливом от самолетов-танкеров, E-4B могут находиться в воздухе неделю. Все оборудование на борту этого самолета защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Во время зарубежных поездок президента США «самолет судного дня» сопровождает главу государства (как и адъютант с «ядерным чемоданчиком»). На случай, если глава государства или руководитель военного ведомства США погибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования вооруженными силами другому высокопоставленному лицу.

Разговорное название E-4B в Соединенных Штатах — «doomsday planes» («Самолеты конца света»). Четыре машины этого типа состоят на вооружении ВВС США и приписаны к 1-й эскадрилье 55-го авиакрыла, дислоцирующегося на авиабазе Аффет, штат Небраска.

Название «Nightwatch» («Ночной дозор») было присвоено самолетам E-4B первым командиром эскадрильи машин этого типа в честь известной картины Рембрандта Харменса ван Рейна «Ночной дозор». Это название, под которым традиционно известен групповой портрет Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», написанный в 1642 году.

Что касается перспективного самолета для замены устаревших Ил-80, то в конце сентября 2019 года на Воронежском авиастроительном заводе завершили сборку первого фюзеляжа нового типа авиалайнера — Ил-96-400М. Предполагается, что эта машина должна в ближайшие годы стать основным дальнемагистральным самолетом для российских авиакомпаний.

Ил-96-400М представляет собой глубокую модернизацию самолета Ил-96-300. Новая машина длиннее предыдущей версии на 9,5 м. Самолет имеет длину 64 м, размах крыльев 60,1 м и высоту 15,7 м.

Модернизация предполагает не только увеличение размеров и взлетной массы лайнера (она выросла на 20 т и составляет 270 т), но и полную замену навигационного оборудования. Самолет Ил-96-400М оснащен двигателями ПС (организация запрещена в России)-90А1. В будущем планируется заменить четыре таких двигателя на два разрабатываемых сейчас ПД-18Р.

«По большому счету, ничего экстраординарного в замене Ил-80 на Ил-96-400М нет. Машины Ил-80 уже, что называется, отходят по ресурсу. Да и изначально этот самолет мало подходил на роль ВзПУ, поскольку создавался как пассажирский лайнер для авиалиний средней протяженности. Подобные качества очень плохо совмещаются с предназначением ВзПУ, которому надо находиться в воздухе без дозаправки топливом как можно дольше», — пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российской авиастроительной отрасли.

По мнению специалиста, Ил-96-400М на роль самолета «судного дня» по всем показателям подходит намного лучше.

Самое главное — дальность полета новой машины существенно превосходит аналогичные показатели у Ил-80.

Помимо всего прочего, новые самолеты Ил-96-400М надо куда-то «пристраивать». К примеру, военные отказались от машины этого типа в качестве самолета-топливозаправщика. Их не устроила цена. Но в качестве воздушного командного пункта Ил-96-400М военное ведомство удовлетворяет.

Как полагает источник «Газеты.Ru», дело не ограничится только заменой одного самолета на другой. Новый воздушный командный пункт получит и совершенно новую аппаратуру, отвечающую всем требованиям времени, с учетом самых последних технологических новаций.