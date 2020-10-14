«Едут туда, где деньги»: в США рассказали о наемниках в Карабахе

В район конфликта в Нагорном Карабахе были переброшены сотни связанных с Турцией сирийских боевиков, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в Сирии.

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По информации издания, террористы участвуют в боях между Азербайджаном и Арменией.

Более того, в публикации отмечается, что еще сотни членов сирийских вооруженных группировок, состоящих в союзе с Турцией, готовятся к отправке.

Как отметили собеседники газеты, информация о вербовке Турцией бойцов для участия в боевых действиях начала распространяться среди сирийских мятежных группировок с июля. В материале уточнили, что непосредственно отправка боевиков из Сирии в зону конфликта «группами численностью до 100 человек за раз» началась в середине сентября.

По словам источника издания в Сирии, связанного с вооруженными группировками, сотни боевиков были переброшены, но десятки уже вернулись, «встревоженные ожесточенностью боев». В издании обратили внимание, что потери среди сирийских бойцов быстро растут. По сведениям собеседника газеты, о возвращении домой попросили уже около 200 членов вооруженных группировок.

Как рассказал сирийский мятежник, слова которого привели в публикации, прибывшие в зону боевых действий в Нагорном Карабахе сирийские боевики получают оплату в размере до $2 тыс. в месяц.

В издании также обратили внимание, что, согласно информации Пентагона, Турция ранее была организатором отправки в Ливию примерно 5 тыс. боевиков из Сирии. По словам источника газеты в САР, отправка членов сирийских вооруженных группировок в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением. «Людям уже все равно, за что или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги», — констатировал он.

Помимо этого, в публикации сообщили, что Турция организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и предоставила властям республики ударные беспилотники.

При этом в материале отметили, что турецкие власти отвергают обвинения в свой адрес в отправке сирийских боевиков в зону вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджанские власти заверяют, что не задействуют иностранных наемников.

В начале месяца источники РИА «Новости» в оппозиции Сирии сообщили, что в Нагорном Карабахе к 5 октября были убиты 93 сирийских наемника, тела 53 из них за день до этого доставили на родину.

Один из собеседников агентства уточнил, что незадолго до этого в зону конфликта в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику отбыла третья партия наемников из САР: численность направляемой группы составляла 430 человек.

Другой источник в сирийской оппозиции ранее сообщал агентству, что к 1 октября в Карабахе находились 322 «хорошо оснащенных» наемника из Арабской Республики.

Изначально о том, что в Нагорном Карабахе в боевых действиях участвуют наемники из Сирии, сообщали на высшем уровне. В частности, об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон, по словам которого в зону конфликта перебросили 300 сирийских боевиков. По его словам, их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. Как утверждал французский президент, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Но в ответ на такие заявления глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений и заверил, что наемников в его стране нет.

Озабоченность в связи с сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорнокарабахского конфликта выражали и в российском МИДе, где отмечали, что сирийцев направляют в Карабах для непосредственного участия в столкновениях.

Эту тему поднимали также в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Как указали в пресс-службе Кремля, стороны выразили серьезную озабоченность из-за сведений о вовлечении в конфликт боевиков с Ближнего Востока.

При этом замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев называл утверждения об участии наемников из других стран на стороне республики не соответствующими действительности. «У Азербайджанской Республики нет такой потребности», — подчеркивал он.