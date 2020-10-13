Учения на берегу: Турция испытывает С-400

13 октября в турецком городе Синоп, расположенном на черноморском побережье, стартуют артиллерийские учения с участием российских зенитно-ракетных систем С-400.

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«Турция выпустила международное оповещение Navtex о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп», — пишет РИА «Новости».

Учения Анкары с применением российским комплексов С-400 уже вызвали раздражение среди американских политиков.

Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Джеймс Ланкфорд (республиканец от штата Оклахома) на прошлой неделе направили письмо госсекретарю Майку Помпео.

Поводом послужили сообщения СМИ о том, что Турция отслеживала американские истребители F-16, летевшие в восточной части Средиземного моря во время совместных учений Eunomia в августе с участием Франции, Италии, Греции и Кипра.

«Сообщения об этой активации ясно показывают, что Турция не намерена менять курс и отказываться от этой системы», — написали сенаторы. Законодатели требуют дополнительной информации о предполагаемой активации С-400. Может ли Турция получить доступ к тактическому каналу передачи данных НАТО (канал 16) через зенитную ракетную систему С-400? И сможет ли Россия использовать эту лазейку для шпионажа за союзниками Америки?

Канал 16 или Link 16 (TADIL J) — тип военной тактической сети обмена данных, в масштабе времени, близкому к реальному. Используется США и странами НАТО. Является одной из составных частей семейства тактических сетей передачи данных TADIL (Tactical Digital Information Link). Это коммуникационная, навигационная и идентификационная система, которая поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.

«Сообщения также предполагают, что Турция может спланировать общее испытание системы С-400 недалеко от города Синоп», — написали Крис Ван Холлен и Джеймс Ланкфорд, имея в виду самую северную точку страны на берегу Черного моря.

Турция недавно испытала «радарные компоненты» своей ЗРС С-400, что побудило Помпео посетить Грецию в прошлом месяце, писал греческий портал ekathimernini.com. Однако в последующих сообщениях американских СМИ говорилось, что Турция готовится к тестированию компонентов системы, но не «активирует полные батареи» в ближайшие недели.

Турция использовала радары С-400 для отслеживания своих собственных истребителей F-16 в прошлом, отмечает Military.com. В конгрессе США этот шаг рассматривается как враждебный по отношению к США и союзникам, которые используют самолеты 4-го поколения.

Эта акция была одной из многих, побудивших американских законодателей тайно заблокировать продажи оружия Турции.

Последний шаг усиливает напряженность между США и Турцией, как союзником по НАТО, территория которого служит ключевым местом для американских вооруженных сил, проводящих операции как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

В прошлом году, после того как Турция получила российскую зенитную ракетную систему С-400, Вашингтон исключил Анкару из программы совместного производства ударных истребителей F-35 и начал принимать меры по поэтапному отказу от комплектующих для этих самолетов турецкого производства.

США также попросили выехать из страны турецких военнослужащих — пилотов и техников, которые проходили подготовку на F-35 на базе ВВС Люк в Аризоне и на базе ВВС Эглин во Флориде.

Турция заключила соглашение с Россией о закупке ЗРС С-400 в 2017 году, несмотря на то чтоПентагон и Госдепартамент пытались отговорить ее. Анкара получила первые компоненты системы С-400 в июле 2019 года, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи доставки оборудования на военную авиабазу «Муртед» к северо-западу от Анкары.

«F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения его передовых возможностей», — говорилось в заявлении Белого дома в том же месяце. При исключении Турции из программы F-35 заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению безопасности Эллен Лорд объяснила, что «длительное сближение» между F-35 и С-400 может позволить этой зенитной ракетной системе «понять профиль» этого истребителя.

Законодатели США неоднократно призывали администрацию Дональда Трампа ввести санкции против Турции. Ван Холлен и Ланкфорд лишь повторили этот запрос.

Слухи о потенциальных санкциях потрясли Турцию. Например, в декабре прошлого года министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу намекнул, что страна может перекрыть доступ США к двум ключевым базам на своей национальной территории («Инджирлик» и «Кюречик»), если Штаты приведут в исполнение Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CATSA, Countering America's Adversaries through Sanctions Act).

В своем письме Ван Холлен и Ланкфорд отчитали Пентагон за то, что тот плохо ищет подходящую замену турецким комплектующим для F-35.

Турция отвечала за поставку около 1000 комплектующих элементов и запчастей для истребителей 5-го поколения. Некоторые из них все еще поступают на сборочные линии. Официальные лица США отметили, что поиск новых поставщиков обойдется в сотни миллионов долларов.

Пентагон собирается свернуть контракты с турецкой промышленностью. Хотя военное ведомство США надеялось, что сможет достаточно быстро найти поставщиков внутри страны для ускорения поставки комплектующих, официальный разрыв с Турцией, скорее всего, произойдет не раньше 2022 года, сообщает Bloomberg News.

Сенаторы запросили у Майка Помпео ответ к следующей неделе, пишет Military.com.

Вначале несколько слов о терминологической стороне письма американских сенаторов.

К примеру, законодатели пишут — «Турция отслеживала американские истребители F-16, летевшие в восточной части Средиземного моря». Но в этом нет никакого криминала и нарушения международных правовых норм. Для боевых расчетов любой зенитной ракетной системы (комплекса) работа по реальным целям — абсолютно нормальный элемент боевой подготовки. И для операторов ЗРС/ЗРК существуют ежемесячные нормы проводки. В противном случае навыки боевых расчетов просто утрачиваются. Любое учение, в котором задействованы большие массы боевой авиации — хороший повод для тренировки боевых расчетов зенитных ракетных войск. И подавать это событие — «Турция отслеживала американские истребители F-16» — как нечто экстраординарное и выходящее из ряда вон, не следует.

Сможет ли Турция с помощью ЗРС С-400 получить доступ к тактическому каналу передачи данных НАТО? Не сможет. Даже если предположить нечто невероятное — турки что-то узнали, то вовсе не факт, что они об этом доложат в ФСБ России. Анкара как была, так и останется страной НАТО со всеми принятыми на себя обязательствами, в том числе касающимися соблюдения необходимых мер секретности.

Рассмотрим выражение «активация ЗРС С-400». Подобного термина, кстати, в России нет. По всей видимости, за рубежом под «активацией» понимается развертывание ЗРС на стартовой позиции, включение системы, ее последующая работа от промышленной сети или от собственных источников питания (газотурбинных агрегатов), проведение функционального контроля, подъем высокого напряжения на радиопередающих устройствах, выход в эфир, обнаружение и захват на сопровождение цели.

Но в этом не прослеживается нарушения каких-либо ранее установленных международных норм. Если оружие куплено, то не держать же его в законсервированном виде на складе.

Теперь о выражении «Турция может спланировать общее испытание системы С-400 недалеко от города Синоп». Облет ЗРС С-400 турецкая сторона уже провела («Газета.Ru» уже писала об этом более подробно).

Нельзя исключать, что под «общим испытанием» в Military.com имеются в виду боевые стрельбы ЗРС С-400, проведение которых планируется турецкой стороной на национальной территории в период с 13 по 16 октября. Если осуществлять пуски зенитных управляемых ракет в окрестностях города Синоп в сторону Черного моря, то это вполне осуществимое мероприятие.

Правда, на предельную дальность испытать систему С-400 в этом случае не получится. Возможные зоны безопасности в акватории Черного моря относительно невелики, как и само море.

К слову, в Анкаре уже официально объявили координаты опасной для мореплавания зоны. На полигон доставлено 10 мишеней типа Banshee (разработана британской компанией Meggitt Target Systems, которую британская же компания QinetiQ приобрела в конце 2016 года). И опять-таки, даже боевые стрельбы ЗРК/ЗРС — это рядовой элемент боевой подготовки. Придавать ему какую-либо политическую окраску и геополитическое звучание не стоит.

Наконец, что подразумевается сенаторами США под выражением «активирует полные батареи», непонятно. Скорее всего, законодатели так понимают развертывание ЗРС на стартовых позициях в полном составе, то есть командного пункта системы, зенитных ракетных дивизионов и последующее проведение боевых стрельб.

По большому счету, весь этот шум, вновь поднятый вокруг турецкой ЗРС С-400, непонятен. Выход в эфир, обнаружение, захват и сопровождение любых воздушных объектов, а равно как и проведение плановых боевых стрельб, еще раз подчеркнем, рядовой элемент боевой подготовки подразделений зенитных ракетных войск.

Никакой разведывательной информации о самолетах американского производства при этом получить невозможно просто по определению. Доводить это явление до трагедийного звучания в любом случае не стоит. Тем более утверждать о «первом реальном применении» С-400 против истребителей НАТО. Даже портал Military.com говорит об «использовании».

В этом контексте объяснить беспокойство американских законодателей, наверное, можно только одним — усиливающейся конкурентной борьбой ведущих мировых производителей зенитного ракетного вооружения за потенциальные рынки сбыта своей продукции.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).