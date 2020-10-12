Мог быть суицид: 33-летний офицер найден мертвым

Во Владивостоке найден мертвым 33-летний командир боевого корабля Тихоокеанского флота, сообщает РИА «Новости». Его тело обнаружили сослуживцы. По предварительной информации, он покончил с собой.

В штабе Тихоокеанского флота подтвердили факт смерти офицера. На данный момент ведутся следственные мероприятия.

В феврале депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил «Интерфаксу» со ссылкой на первого замглавы Минобороны Валерия Герасимова, что в 2019 году в России на 29% сократилось число суицидов по сравнению с 2015 годом. В то же время он признал, что доля смертности все еще остается высокой.

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Как отмечало агентство, военные чаще всего умирают от суицида или при ДТП, а также в результате нарушений требований безопасности, авиакатастроф, утоплений и отравлений.

В начале января на железнодорожных путях в городе Бикин Хабаровского края нашли тело 21-летнего контрактника. По словам невесты погибшего Каролины, слова которой приводил портал UFA1.RU, военнослужащий перед смертью оставил прощальное письмо своим близким.

Она рассказала, что устроила молодого человека жить в квартире своей прабабушки, а после его смерти нашла там письмо. В последнем послании он рассказал о своих переживаниях.

«Андрей написал, что ему плохо, что он не может больше так жить, написал о своей любви ко мне и попрощался. О своем нежелании жить он говорил еще с начала декабря, я его ругала, чтобы он откинул такие мысли. Он знал, что сегодня умрет, но не хотел, чтобы родители знали, что его убьют. Поэтому хотел выставить свою смерть как суицид», — цитирует ее портал. При этом девушка убеждена, что ее жених не мог покончить с собой.

Молодой человек служил по контракту в мотострелковых войсках в воинской части 46102. В тот день Михайлов проводил свою невесту до города, а затем пошел в часть, где должен был заступить в наряд, однако там его больше не видели.

В конце прошлого года ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщало, что в Иркутске скончался 20-летний военнослужащий.

Как говорилось в сообщении, 11 декабря солдат-срочник находился в карауле по охране и сопровождению поезда с военным грузом. Вечером в тот день на остановке «Иркутск-Сортировочный» он погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Тело обнаружил дежурный комендатуры военных сообщений железнодорожного участка. Именно он позвонил в скорую помощь, сообщил телеканал «Вести Иркутск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточнил собеседник, тело военнослужащего увезли не фельдшеры, а представители военного следственного управления.

По факту смерти срочника возбудили уголовное дело, сообщили ТАСС в силовых структурах Приангарья. Как передает IkrutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЗВО, свою проверку запустила и комиссия округа.

Существует также версия, что военнослужащий мог покончить с собой. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. По его словам, дело было возбуждено именно по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

В середине октября прошлого года трагедия с военнослужащим произошла в Калужской области. Тогда в войсковой части 54055 Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) было обнаружено тело 21-летнего срочника Сергея Сафонова, сообщал «Коммерсант».

Согласно появившейся после инцидента информации, тело молодого человека нашли в кабинете командира части. При этом позже в СМИ сообщили, что его нашли в туалетной комнате.

Судмедэксперты констатировали, что смерть наступила в результате самоубийства. В итоге Военное следственное управление СКР по РВСН возбудило уголовное дело о «Доведении до самоубийства». Как писали «Известия», незадолго до гибели военнослужащий регулярно жаловался на кражу личных вещей в части.

Но родственники погибшего отрицали версию суицида. Они называли его «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство». «Мой сын не мог покончить с собой, так как был верующим человеком», — сказала мать солдата «Коммерсанту».

В октябре 2017 года в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что военнослужащий РФ покончил с собой на полигоне в Армении после случайного смертельного выстрела в сослуживца.

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту», — уточнили в округе.

Как отметили в ЮВО, после инцидента военнослужащий покончил с собой. В пресс-службе подчеркнули, что для выяснения обстоятельств случившегося на место прибыла комиссия Южного военного округа.