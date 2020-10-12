Другой президент: Зеленский уйдет, если не остановит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.

Украинский лидер заверил, что не держится «ни за рейтинги, ни за власть».

По его словам, он верит в мирное урегулирование конфликта в Донбассе. «Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — подчеркнул Зеленский.

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Он отметил готовность Киева следовать минским соглашениям, но сообщил, что вокруг них существуют разногласия. Как рассказал Зеленский, он говорил и канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту России Владимиру Путину, что согласен на особые условия для Донбасса, но выступает против закрепления этого в конституции страны.

«Будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в конституции в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны», — констатировал президент Украины.

Он назвал неправильной передачу границы украинской власти после выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Президент признал, что украинские власти не могут обеспечить выборы в этом регионе. Никто из наблюдателей не приедет. «Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по «Минску» [минским соглашениям]. Есть такое, надо, чтобы «Минск» был немного более гибким», — сказал Зеленский.

Незадолго до этого он давал интервью изданию Politico Europe, в котором заявил о невозможности закончить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом [России Владимиром] Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — подчеркнул он.

Глава украинского государства заверил, что украинцы никогда не сдаются и в любом случае в вопросе прекращения войны будут «двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории».

При этом Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта в Донбассе, ни стороной минских соглашений.

В апреле президент Украины выражал уверенность, что боевые действия на Донбассе удастся завершить до конца срока его правления.

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», — заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».

Он отметил, что теперь каждую неделю по видеосвязи будут проводиться встречи участников трехсторонней контактной группы. «После каждой «минской встречи» должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед», — сказал Зеленский.

Выборы президента Украины проходили в два тура. По итогам второго, прошедшего 23 апреля 2019 года, украинская ЦИК сообщила, что Зеленский победил, набрав 73,22%, тогда как его соперник, бывший президент Украины, Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

На инаугурации 20 мая Зеленский пообещал, что его первой задачей на новом посту станет прекращение огня в Донбассе. Об этом он говорил и на протяжении всей своей предвыборной кампании.

В октябре прошлого года была подписана «формула Штайнмайера», в соответствии с которой нужно было развести силы и средства на линии соприкосновения противоборствующих сторон у населенных пунктов Золотое и Петровское. В Золотом эта процедура завершилась в начале ноября, а в Петровском — в начале декабря.

Благодаря этому удалось провести саммит «нормандской четверки», по итогам которого стороны договорились установить перемирие минимум до конца 2019 года. Кроме того, было согласовано создание трех новых районов для отвода сил до конца 2020 года.