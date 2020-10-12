«Никто не остановит»: у Трампа хотят забрать «красную кнопку»

Препараты, которые принимает от COVID-19 президент США Дональд Трамп, могут повлиять на его психическое состояние и значительно увеличить риск принятия главой государства неадекватного решения об использовании ядерного оружия, пишет газета The New York Times.

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В издании привели мнение экспертов, которые отметили склонность американского президента к непредсказуемым поступкам и заявлениям.

Как указано в материале, она усугубилась после заражения.

Как рассказал газете представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди, помимо курса лечения противовирусным препаратом «Ремдесивир», Трамп также принимал дексаметазон — стероид, способный вызвать у человека внезапные приливы энергии, чувство эйфории и даже неуязвимости. Признаки этих состояний газета усмотрела в активности президента, который, несмотря на свое состояние, часто пользовался Twitter и давал по два-три интервью в сутки.

К тому же, в отчетах лечащего врача президента Шона Конли не указано подробностей о нюансах состояния Трампа и обо всех препаратах, которые он получал, подчеркнули в материале.

«Проблема заключается в том, что декс [дексаметазон] способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», — подчеркнул профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Аналогичного мнения придерживается директор проекта информированности о ядерных вооружениях в частном объединении — Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен. «Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства», — подчеркнул Кристенсен.

Ранее с законопроектом о формировании специальной комиссии для оценки способности президента осуществлять руководство страной выступила спикер палаты представителей конгресса США, демократ от штата Калифорния Нэнси Пелоси. Согласно плану, комиссия будет нести ответственность за соблюдение 25-й поправки к американской конституции, в соответствии с которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности.

Поправка также определяет порядок установления временной недееспособности главы Белого дома.

О том, что у Трампа коронавирус, стало известно 2 октября. Положительный тест выявили и у его супруги Меланьи. Позже Трампа госпитализировали в связи с ухудшением состояния. У главы Соединенных Штатов наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Позже президент сообщил в Twitter, что врачи Белого дома подтверждают наличие у него иммунитета к коронавирусу нового типа.

После того, как у него выявили инфекцию, Трамп сделал несколько действий, вызвавших противоречивую реакцию. Он выписался из военного госпиталя «Уолтер Рид» через три дня и сразу вернулся в Белый дом: там наблюдалась вспышка коронавируса. Заходя в здание, президент США демонстративно снял маску, хотя его лечение все еще продолжалось.

Что касается «красной кнопки» США, 2 февраля 2018 года администрация Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится, что Вашингтон рассматривают свои ядерные силы как «основное средство сдерживания агрессии и сохранения мира». В Соединенных Штатах подчеркнули, что не намерены отказываться от ядерного оружия.

В документе указано, что Вашингтон «рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров».

В то же время, там говорится, что «чрезвычайные обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические нападения».

Таким образом, Вашингтон впервые заявил о возможности ответа ядерным ударом на атаку неядерными вооружениями.