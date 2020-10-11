Десятки убитых: в Карабахе подсчитали потери

С начала обострения карабахского конфликта 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по более чем 120 гражданским населенным пунктам, говорится в докладе омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артака Бегларяна.

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Под удары попали Степанакерт, Шуша, Гадрут, Мартуни, Мартакерт, Аскеран, Бердзор и другие города и поселки.

«Отсутствие военных объектов в непосредственной близости от целей атак и тот факт, что Азербайджан использовал беспилотники с точным наведением, подтверждает целенаправленное уничтожение азербайджанской стороной мирных жителей», — указывается в документе.

По его словам, по состоянию на 9 октября от рук азербайджанцев погибли 20 гражданских лиц — 8 женщин и 12 мужчин (среди которых один ребенок).

Кроме того, уже после публикации доклада Ереван получил проверенную информацию о том, что азербайджанская диверсионная группа убила по меньшей мере двух мирных жителей в их доме в Гадруте — женщину и ее сына-инвалида.

Также были ранены более 100 мирных жителей, из которых 81 получил серьезные ранения. Травмы в основном связаны с переломами верхних и нижних конечностей, и с осколочными ранениями лица.

Около половины серьезных травм гражданскими лицами было получено в местах их проживания, около трети — в общественных местах, 11 человек получили ранения на своих рабочих местах, а шестеро — при переезде в более безопасное место.

Кроме того, был нанесен вред жилым домам, детским садам, школам.

По предварительным данным, серьезные повреждения получили около 6 тысяч объектов частной недвижимости, а также порядка тысячи объектов инфраструктуры и промышленных предприятий.

«В итоге около половины всего населения Арцаха (более 75 тысяч человек) покинули свои дома и укрылись в более безопасных местах. Некоторые из них переехали в другие населенные пункты, а другие — в Армению. Подавляющее большинство местного населения вынуждено жить в убежищах», — сообщил Бегларян.

Днем ранее Азербайджан обвинил Армения в грубом нарушении режима прекращения огня, соглашение по которому было подписано днем 10 октября по итогам консультаций в Москве.

Баку уверяет, что армянские военные днем с помощью артиллерии хотели пробить себе дорогу для наступления на Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях.

По сведениям Азербайджана, атака армянской армии велась из села Туг в направлении Гадрута, а также со стороны сел Арагул и Баназура.

«Противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции, но был вынужден бежать, неся потери. Было уничтожено 38 военнослужащих противника, две реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и два грузовика с боеприпасами», — сообщает министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, отмечается, что в день прекращения огня в Карабахе погиб мирный житель.

Вместе с тем, по словам армянской стороны, заявление Азербайджана с точностью до наоборот отражает реальную ситуацию на фронте.

«Игнорируя объявленное прекращение огня, азербайджанские подразделения предприняли атаки на участок «Карахамбейли», — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, сообщение Азербайджана о попытке наступления армянской стороны в Татаринский и Агдамский районы — ложь. Помимо этого, она указала, что ВС Азербайджана держат под обстрелом город Хадрут, а также осуществляли попытку диверсионно-разведывательной операции в этом районе.

На фоне всего происходящего генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня и скорее договориться о его параметрах.

«Генеральный секретарь призывает к соблюдению режима прекращения огня и к скорейшему согласованию конкретных параметров режима прекращения огня», — подчеркнул Гутерреш.

Кроме того, генсек выразил признательность России за посредничество в переговорах сторон конфликта.

Глава Евросовета Шарль Мишель также призвал власти Азербайджана и Армении к прекращению огня в регионе и подчеркнул важность возобновления переговоров без предварительных условий.