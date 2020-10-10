«Блокировка» С-400: нашла ли Великобритания дыры в российской ПВО

Слово «блокировка» стало один из ключевых при анализе материала американского журнала The National Interest, опубликованного на этой неделе. Однако разберемся со всем по порядку и начнем с первоисточника — заголовка этого материала — «Is NATO Jamming Russia's Mighty S-400 Air Defense System?»

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Его можно перевести как «Подавит ли НАТО с помощью средств радиоэлектронного противодействия мощную российскую зенитную ракетную систему С-400?» Слово «jamming» во многих отечественных источниках было переведено как «блокировка», хотя в данном контексте термин имеет отношение исключительно к средствам радиоэлектронной борьбы.

Далее сообщается, что «британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС, и потенциально это позволяет истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II Соединенных Штатов приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемыми C-400 «Триумф».

Вновь обратимся к первоисточнику. Вот как обо всех этих моментах пишет The National Interest: «в режиме online распространяются сообщения, что Королевские военно-воздушные силы (RAF) и Королевский военно-морской флот (RN) увеличили количество патрулей возле российских границ, где в настоящее время развернуты С-400 и более старые С-300. ВВС и ВМС Великобритании начали успешное радиоэлектронное подавление радиолокационных систем. С-400 и С-300 предназначены для совместной работы с целью повышения эффективности интегрированной системы противовоздушной обороны (Integrated Air Defense System, IADS) российских Вооруженных сил».

В публикации не говорится, что RAF и RN ставили организованные помехи российским средствам ПВО, поскольку подобные действия являются угрозой национальной безопасности и фактически началом военных действий.

Однако в ходе недавних учений Украина-НАТО постановка помех могла осуществляться украинским средствам ПВО, среди которых есть и ЗРС С-300. И на учениях это вполне допустимое явление.

На этом фоне можно заодно и проверить, как российская система ПВО будет реагировать на организованные помехи. Вот это на практике быть могло (но не факт, что было).

Далее NI пишет: «EurAsian Times сообщила, что военные Соединенного Королевства просканировали частоты системы обороны, чтобы позволить самолетам определить уязвимости в российской зенитной платформе. Если это правда, то можно открыть окно для самолетов-невидимок, таких как F-22 Raptor или F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, чтобы приблизиться к российскому воздушному пространству, не будучи обнаруженным мощным радаром на С-400».

Тут следует пояснить, что радиотехническая разведка (РТР) ведется в постоянном режиме и по большому счету несущие частоты мирного времени практически всех радиолокационных средств отечественной ПВО хорошо (и давно) известны нашим вероятным партнерам.

Системы без поискового определения параметров несущих частот отечественных радиолокаторов РТР НАТО устанавливают все характеристики зондирующих сигналов с момента выхода в эфир. А иногда (на определенных дальностях) даже без переключения передатчиков РЛС с эквивалентных нагрузок на антенны, только в случае поднятия высокого напряжения на передающих устройствах. Даже одного этого достаточно, чтобы определить характеристики локатора.

Что касается поиска «уязвимостей в российской зенитной платформе», то усиливающаяся интенсивность полетов разведывательной авиации стран НАТО связана вовсе не с этим. Радиотехническая и радиоразведка при этом, безусловно, ведется. Но опять-таки — частоты (литеры) и типы зондирующих сигналов РЛС ПВО и без того известны, а каких-либо сомнений в отношении группировки сил и средств ПВО ВС РФ в том же Крыму у вероятных партнеров, скорее всего, нет.

Чтобы получить эту информацию, не надо поднимать в воздух стратегический разведывательный самолет RC-135 («Газета.Ru» ранее писала об этом более подробно). Сегодня в Крыму развернута 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го зенитного ракетного полка (пункт постоянной дислокации — Севастополь, командный пункт системы (КПС) и два зенитных ракетных дивизиона С-400) и 18-го зенитного ракетного полка (Феодосия, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400).

Система радиолокационной разведки представлена в Крыму 3-м радиотехническим полком (Севастополь, Любимовка). Помимо этого, на полуострове развернута загоризонтная РЛС «Подсолнух».

Истребительно-авиационное прикрытие полуострова обеспечивает 27-я смешанная авиационная дивизия (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (аэродром Гвардейское, самолеты Су-24М и Су-25) и 38-го истребительного авиаполка (аэродром Бельбек, самолеты Су-27 и Су-30СМ).

Но вот к выражению «открыть окно для самолетов-невидимок, таких как F-22 Raptor или F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, чтобы приблизиться к российскому воздушному пространству, не будучи обнаруженным мощным радаром на С-400», есть вопросы.

После подобного абзаца в NI просто просится фраза из некоторых докладов по материалам разбора учений и мероприятий боевой подготовки — «тем самым было проявлено полное непонимание природы современного противовоздушного боя и охраны государственной границы государства в воздушном пространстве».

Все воздушные объекты, приближающиеся к границе России, как правило, обнаруживаются радиолокационными станциями дежурного режима рот и батальонов радиотехнических войск ВКС ВС РФ. Чаще всего это локаторы метрового диапазона волн. Они, в силу своих характеристик, хорошо обнаруживают разного рода «самолеты-невидимки». Затем вся радиолокационная информация (как правило, в автоматизированном режиме) передается на командные пункты соединений ВКС ВС РФ. Именно там принимаются все дальнейшие решения.

Если F-35 и F-22 осуществляют полеты в нейтральных водах, они сколь угодно могут приближаться к российскому воздушному пространству (по выражению NI). Нет нарушения государственной границы, нет и ответных действий со стороны сил ПВО России, за исключением подъемов в воздух истребителей для сопровождения незваных гостей.

В этом случае нет никакой необходимости обнаруживать и сопровождать F-35 и F-22 радаром на С-400. К слову, не совсем понятно, что в данном случае имеет в виду NI — то ли радиолокационный комплекс 91Н6E командного пункта системы С-400, то ли многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е зенитного ракетного дивизиона С-400.

Эти средства будут задействованы только тогда, когда будет реальное нарушение государственной границы в воздушном пространстве и зенитным ракетным подразделениям будет поставлена задача на уничтожение самолета-нарушителя.

Ранее выходить в эфир («светить», как иногда говорят ракетчики) им нет никакой необходимости.

Остается только уточнить, зачем и с такой частотой осуществляются полеты разведывательной авиации НАТО вдоль границ Российской Федерации. Обозреватель «Газеты.Ru» полагает, что это делается исключительно для нервирования российского военно-политического руководства. Объем разведывательной информации, который при этом добывается, минимален.

Отдельно следует остановиться на результатах облета ЗРС С-400, не так давно проводившегося в Турции, поскольку в связи с публикацией в NI относительно этой операции стали приводиться разного рода противоречивые оценки и мнения.

Как ранее писала «Газета.Ru», в ходе облетов, как правило, уточняется, на каких дальностях, высотах и курсах осуществляется обнаружение воздушных объектов, их устойчивое сопровождение в тех или иных режимах и соответствие полученных данных ранее заявленным тактико-техническим характеристикам.

Турецкие военные производили так называемый облет штатных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 — радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 м.

Турки осуществили такую программу облета, которая по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия. Два F-16, один F-4 и вертолет в течение восьми часов с дозаправками в воздухе постоянно находились в воздухе, заходили с разных направлений и высот (в том числе и предельно малых), залетали в так называемые «мертвые воронки» радиолокационных средств (а они объективно есть у каждого локатора), осуществляли проходы над комплексами и станциями с самыми различными скоростями.

Вход в зону поражения ЗРС самолетов и вертолетов заканчивался электронным выстрелом ЗРС С-400, то есть пускалась не реальная ракета, а ее электронная модель.

Помимо этого, турецкие самолеты группировались, расходились и, что самое главное, летали вокруг радиолокационных средств С-400 по кругу. А это означает на практике, что их радиальная скорость для локаторов С-400 была близка к нулю. У турецкой стороны поначалу были сомнения, сможет ли «Триумф» обнаруживать и устойчиво сопровождать воздушные объекты с нулевой радиальной скоростью.

По результатам облета у них появилась однозначная уверенность, что подобные цели С-400 сопровождает запросто.

А именно с такими параметрами осуществляют полет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также воздушные командные пункты, то есть особо важные цели.

Отмечается, что по результатам облета «Триумф» продемонстрировал исключительно высокие способности по обнаружению и сопровождению воздушных объектов. Турецкие военные рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы, но действительность превзошла все их ожидания.

И, наконец, последний абзац в публикации The National Interest, вызвавшей столь значительный резонанс в отечественных СМИ: «Теперь вопрос заключается в том, действительно ли Королевские ВВС нашли слабое место в С-400, которое позволило бы F-35 и другим самолетам-невидимкам продолжать поддерживать это скрытое преимущество». То есть это вопрос, а не утверждение. Что нашли RAF — еще не совсем понятно.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).