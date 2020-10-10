Передать пленных и тела: Ереван и Баку объявили о перемирии

Армения и Азербайджан пришли к перемирию по итогам консультаций в Москве. Прекращение огня должно быть установлено с 12.00 10 октября для того, чтобы стороны могли в гуманитарных целях обменяться пленными, а также телами погибших.

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«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров текста сообщения.

Кроме того, указывается, что документ стал ответом на обращение Владимира Путина к сторонам конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Президент России обратился к участникам боевых действий в соответствии с договоренностями РФ, Армении и Азербайджана после того, как провел ряд телефонных бесед с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

«Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», — говорится во втором пункте документа.

Помимо этого, Азербайджан и Армения согласились вступить в переговорный процесс, чтобы как можно скорее достигнуть мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования», — говорится в документе.

«Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», — подчеркивается в четвертом пункте заявления.

До начала перемирия армянские власти зафиксировали в Нагорном Карабахе азербайджанские беспилотники.

«После заявлений министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана противник на южном направлении активизировал применение беспилотных летательных аппаратов. Подразделения Армии обороны [Карабаха] пресекают все атаки, нанося противнику потери в живой силе и уничтожая беспилотники», — написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Она добавила, что Азербайджан «стремится изменить ситуацию [на передовой] до прекращения огня по гуманитарным соображениям с 12.00 10 октября».

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу, 9 октября, прибыли в Москву для переговоров по приглашению главы России Владимира Путина.

Дискуссия, прошедшая при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, длилась 10 часов. Встреча сторон проходила в Доме приемов МИД.

На фоне переговоров представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армия Азербайджана нанесла очередной удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерту. Незадолго до этого Баку указали на сбитую баллистическую ракету, запущенную со стороны Армении.

До 1991 года территория Нагорного Карабаха принадлежала Азербайджанской ССР. Еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о переходе в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа. После распада Советского Союза жители этой территории, среди которых преимущественно армяне, объявили о независимости от Азербайджана.

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть территорию под свой контроль, проводя полномасштабные военные действия. Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Тогда Азербайджан потерял контроль не только над непризнанной республикой, но и над еще несколькими своими районами, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию.

В 1994 году стороны договорились о перемирии, конфликт был заморожен до 2016 года, когда началось еще одной масштабное обострение. Тогда погибли более 30 человек с обеих сторон, десятки были ранены. Сторонам вновь удалось договориться о перемирии.

В этом году ситуация обострилась 27 сентября. Обе стороны несут потери как среди военных, так и среди мирного населения. В ООН сообщали о более чем 40 жертвах среди гражданских только на территории Нагорного Карабаха.