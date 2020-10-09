Остановить боевые действия: Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана, чтобы провести консультации по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. Встречу назначили на 9 октября.

Глава российского государства также призвал прекратить вооруженные столкновения из гуманитарных соображений.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — указано в сообщении.

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Как сообщили в МИД РФ, Баку и Ереван уже подтвердили свою готовность принять участие в консультациях в Москве. В данный момент идет активная подготовка встречи.

Вооруженный конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан тогда обвинили друг друга в нападениях. С тех пор боевые действия в регионе не прекращаются. С обеих сторон есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения.

Как сообщил РИА «Новости» 7 октября омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян, за десять дней конфликта с карабахской стороны погибли 20 мирных граждан. По его словам, «люди стали более осторожными, они живут в подвалах», поэтому даже в периоды серьезных атак смертность невысокая, как можно было опасаться.

Бегларян рассказал, что самой юной жертвой бомбардировок оказалась девятилетняя девочка. Ее двухлетний брат был транспортирован в Ереван с тяжелыми ранениями. «Больше половины погибших мирных граждан — люди старше 50 лет. Семеро из 20 погибших — женщины», — уточнил уполномоченный по правам человека.

На следующий день после заявления Бегларяна в генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что число погибших в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе мирных жителей выросло до 31, ранены 154.

«С 27 сентября 2020 года... погиб 31 мирный житель, 154 человека получили ранения. Кроме того, 133 гражданским объектам и 928 частным домам нанесен ущерб», — отметили в ведомстве.

Что касается военных потерь, 8 октября армия обороны непризнанной НКР сообщила о еще 30 убитых военнослужащих за день. Список с их именами разместили на сайте оборонного ведомства. Исходя их обнародованных данных минобороны Карабаха, всего республика потеряла 329 военнослужащих.

О погибших со стороны Азербайджана становится известно от Армении. В очередной раз об этом сообщал армянский вице-премьер Тигран Авинян еще 1 октября в Facebook. Исходя их опубликованной им инфографики, армия Азербайджана уже к тому моменту потеряла убитыми 1280 и ранеными 2,7 тыс. человек.

Авинян также сообщил о 90 беспилотниках, 12 вертолетах, 181 танке и БМП, а также трех огневых системах, которые потеряли азербайджанцы.

Как объяснил 7 октября в интервью российскому «Первому» каналу президент Азербайджана Ильхам Алиев, власти республики не сообщают о погибших со своей стороны, потому что на сегодняшний день информация, связанная с потерями, конфиденциальна. «Об этом будет проинформирована азербайджанская общественность после окончания активной фазы боевых действий», — подчеркнул он.

Помимо гражданских и военных лиц, в зоне конфликта также получают ранения журналисты.

8 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в результате атаки со стороны азербайджанских военных на собор в городе Шуша ранения получили трое граждан России. «Всего в Шуши ранены три человека. Один из них тяжелый, это блогер Юрий Котенок», — сообщил Ованнисян. Второй пострадавший — спецкор портала «Офицеры России» Левон Арзанов, имя третьего россиянина, попавшего под обстрел неизвестно.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что раненные представители СМИ будут доставлены в Ереван. По ее словам, один из журналистов находится в тяжелом состоянии, его прооперировали. Двое других пребывают в состоянии средней тяжести, им тоже предстоит операция. «Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — уточнила Захарова. По ее словам, российское посольство находится в контакте с МИД Армении.