Удар по храму: в Карабахе пострадали журналисты из России

В непризнанной республике Нагорный Карабах был обстрелян главный храм города Шуши. В результате несколько российских журналистов получили ранения.

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Одним из них стал военный журналист, главный редактор «Сегодня․ру» Юрий Котенок. Он получил тяжелое ранение. За его жизнь борются врачи в Степанакерте, передает РИА «Новости».

О ранении Котенка также сообщил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

По данным министерства иностранных дел Армении Котенок находится в тяжелом состоянии. Единый инфоцентр Армении уточнял, что журналиста прооперировали в больнице столицы Нагорного Карабаха.

Один из врачей заявил Общественному телевидению Армении, что Котенку возможно понадобится еще одна операция.

«Состояние пострадавшего тяжелое, сейчас мы закончили определенный, торакальный этап операции, связанный с грудной клеткой. Он потерял примерно 3,5 литра крови, нам удалось полностью восстановить потерю и остановить последствия, связанные с этой травмой», — заверил специалист.

По его словам, журналист также получил ранения в области живота, верхних и нижних конечностей. «После стабилизации состояния ему нужны дополнительные исследования и, возможно, дополнительная операция», — отметил он.

Вторым пострадавшим стал Левон Арзанов. Он работает специальным корреспондентом информационного портала «Офицеры России».

«Ранения, которые получены нашим корреспондентом в ходе артобстрела в этом населенном пункте, по нашей информации, не носят характера тяжелых», — рассказал в комментарии РБК главред «Офицеров России» Роман Шкурлатов.

По его словам, у журналиста ранения от осколков и вероятная контузия. Арзанова госпитализировали и оперировали.

Шкурлатов добавил, что пострадавший корреспондент освещал конфликт в Нагорном Карабахе (Архаце). У него была аккредитация для работы в зоне боевых действий. На связь с редакцией в последний раз он выходил в 14.00, после этого были проблемы со связью, добавил главред портала.

По словам журналиста Семена Пегова, Арзанов специализируется на военных конфликтах, в том числе в Чечне, Абхазии, Преднестровье, на Украине. Раненный также работает для портала «Силовой блок» и газеты «Красная звезда».

Ранее Армянский единый информационный центр сообщил об ударе Вооруженных сил Азербайджана по собору Святого Христа Всеспасителя, который был построен в XIX веке в Шуши. Позднее с беспилотников обстреляли сам населенный пункт и нанесли несколько ударов по столице непризнанной республики Степанакерту, из-за чего начался пожар, передает РИА «Новости».

В Баку отвергают все обвинения в случившемся. В минобороны Азербайджана заявили о том, что армянские военные якобы ударили по гражданским и жилым объектам в Гяндже, в результате которых пострадал религиозно-культурный памятник Имамзаде, отмечает РБК.

В свою очередь военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что на месте взрыва были обнаружены «разные детали взорвавшегося боеприпаса с импортной маркировкой».

«В том числе — адаптер, который может использоваться в самонаводящихся боеприпасах. В версию «обстреляли сами себя» при наличии в воздухе беспилотников Азербайджана поверить сложно», — добавил он.

Вместе с тем он предполагает, что это была и не атака беспилотников — «слишком малы разрушения». «Больше похоже на авиаудар. И, коли это не Азербайджан, при всем богатстве выбора остается Турция. С ее F-16, которые уже были замечены в регионе. Ну или Баку все-таки что-то недоговаривает», — заметил журналист.

Так или иначе в районе непризнанной республики уже вторую неделю продолжаются боевые действия, в результате которых стороны несут потери. Есть жертвы и среди мирного населения. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.

Международное сообщество призывает стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.