«Ловушка» в Карабахе: Пашинян рассказал о ходе боевых действий

Армия Азербайджана попала в ловушку карабахских военных, оставивших им коридор для наступления и атаковав азербайджанские соединения с нескольких сторон – рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Так он прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии девяти населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе — Джабраила, Кархулу, Шукурбейли, Юхари Мараляна, Черекена, Дашкесана, Горовлу, Декала, Махмудлу и Джафарабада.

«Задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары», — приводит РБК слова армянского лидера.

По его словам, этот тактический обман – заманить врагов в направлении Джебраила, проведенный армией Арцаха утром 7 октября, является ключевым моментом всего текущего конфликта в Арцахе, который неизменно приведет к победе армий Армении и Карабаха над Азербайджаном.

Информация Еревана и Баку, естественно, принципиально разнится: Алиев в течение всего дня 7 октября сообщал, что его военные успешно продвигаются в направлении Джебраила, а армии Армении и НКР бросают технику и опорные пункты, и убегают.

Минобороны Азербайджана также разместило фотографии и видео оставленной – по их словам – техники 5-го горнострелкового полка ВС Армении, где видны грузовики российского производства, посеченные снарядами и пулями. Помимо этого, Баку опубликовал видео из «отбитого» азербайджанцами села Шейбей.

Как рассказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, армянские военные испытывают нехватку продуктов питания, боеприпасов и топлива, сообщает Sputnik.

«ВС Армении, которые на словах «вернули» утраченные позиции, подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу территории, где компактно живет мирное население, включая Тертерский, Бардинский, Агдамский, Агджабединский, Физулинский, Джебраильский, Евлахский, Геранбойский районы, города Гянджа и Мингячевир», — сказал военный.

Со своей стороны, пресс-секретарь Армии обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео уничтожения крупного склада «жизненно важных» горюче-смазочных материалов азербайджанской армии.

Также, ведомство выложило видео, на котором видны минометные обстрелы блиндажей и живой силы. На кадрах показано – как сообщило минобороны Армении – как «солдаты ВС Азербайджана бросают окопы и бегут с поля боя».

В этот же день сообщалось, что Франция, США и Россия активизируют усилия, чтобы положить конец боевым действиям в Карабахе.

Переговоры делегатов трех стран пройдут в четверг, 8 октября, в Женеве, поскольку опасения по поводу распространения войны на весь регион усиливаются, пишет Reuters.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что представители России, Франции и США также встретятся в Москве в понедельник, 12 октября, чтобы обсудить способы убеждения враждующих сторон прекратить огонь.

«Мы хотим, чтобы все понимали, что в их интересах немедленно прекратить боевые действия без каких-либо условий, и что мы начинаем переговоры по этому поводу», — сказал он на заседании комитета по иностранным делам французского парламента.

Ле Дриан не уточнил, будут ли присутствовать представители Армении и Азербайджана, но Баку заявил, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетит Женеву также в четверг.

В МИД Армении рассказали, что министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян посетит Москву 12 октября, но не сообщили подробностей.

Что касается непосредственного участия в конфликте, то, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия, выполняя свои обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении.

При этом он уточнил, что эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

«Обязательства в плане обеспечения безопасности: если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», — пояснил представитель Кремля.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянская армия атаковала населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В Ереване же объявили, что конфликт начала азербайджанская армия, предпринявшая наступление на карабахском направлении и атаковавшая в том числе Степанакерт.