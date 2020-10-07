Подрывают военные позиции: в США заявили об угрозе России и Китая

Россия и Китай намерены подорвать военные преимущества США, в частности за счет разработки высокоточного оружия дальнего действия, систем ограничения и воспрещения доступа и маневра и других асимметричных возможностей, разработанных для «противодействия американским силам», утверждает глава Пентагона Марк Эспер.

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«Вызов, который сейчас стоит перед нами, ясен. Близкие к нам по своей военной мощи соперники, а именно Китай и Россия, быстро модернизируют свои вооруженные силы, стараясь подорвать наши долгосрочные преимущества и сдвинуть баланс сил в свою пользу», — заявил он в ходе своего выступления с речью о приоритетах военного ведомства в сфере модернизации.

Помимо этого, министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов внесло Россию в список национальных угроз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет американского ведомства.

В документе, в частности, обращают внимание на «действия» России, Ирана и Китая по «вмешательству в выборы» и ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19.

Ведомство указало, что эти страны могут попытаться помешать работе инфраструктуры выборов, подорвать доверие к американским властям и обострить социальную напряженность. «Россия, обладающая одними из самых передовых кибервозможностей в мире, может нарушить или повредить критически важную инфраструктуру США с помощью кибератак», — утверждается в отчете.

Кроме того, составители документа указали, что Москва может за счет кибершпионажа овладеть экономической, политической информацией и сведениями, касающимися национальной безопасности.

В середине сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР завидуют оружию его страны, «подобного которому этот мир не видел». По словам Трампа, за 3,5 года американская администрация восстановила мощь вооруженных сил Соединенных Штатов. Глава государства также отверг обвинения «лживых СМИ», которые утверждают, что он раскрывает секретную информацию.

«Я просто говорю вам, что президент [России Владимир] Путин и председатель КНР [Си] Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем», — уверен Трамп.

Незадолго до этого он заявил, что КНР создает для Вашингтона больше внешнеполитических и иных проблем, чем Россия. В частности, по словам Трампа, из-за коронавируса, который «пришел в США из Китая», экономике Соединенных Штатов был нанесен значительный ущерб в тот момент, «когда она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде».

Незадолго до этого директор ФБР Кристофер Рей выступил с утверждением, что Москва продолжает пытаться повлиять на американские выборы «посредством иностранного злонамеренного влияния — социальных сетей, государственных СМИ и так далее».

»<...> Консенсус [американского] разведывательного сообщества заключается в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы. В основном, посредством того, что мы именуем злонамеренным иностранным влиянием, а не того, что мы наблюдали в 2016 году — усилий по нацеливанию на инфраструктуру, предназначенную для проведения выборов, а также в киберпространстве. Этой второй части мы еще не видели в нынешнем году, нынешнем [избирательном] цикле», — сказал Рей, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США.

Разведка США инкриминирует России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.

Расследование этого дела вел почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он констатировал, что сговора между российскими властями и победившим на президентских выборах в США в 2016 году республиканцем Дональдом Трампом не было.

В Москве при этом отрицают вмешательство в американские выборы.

Американские власти в период правления президента Дональда Трампа подготовили первую за десять лет новую стратегию национальной обороны (СНО). Ее обнародовали 19 января 2018 года. Занимавший тогда пост министра обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что новая СНО «сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем».