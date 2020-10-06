Отомстили за генерала: ВКС нанесли удары по боевикам в Сирии

Два бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил России атаковали подземные командные пункты террористов в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии, уничтожив около 30 боевиков.

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Таким образом, российские военные ответили боевикам, причастным к августовской гибели генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, которые были убиты после проведения гуманитарной миссии, сообщает Общественная служба новостей.

Нападение на колонну, в ходе которого погиб Гладких, произошло 18 августа: на обочине по пути следования военной техники сработало взрывное устройство, предположительно, самодельная мина.

Это произошло недалеко от нефтяного поля Ат-Тайм близ города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Колонна возвращалась после гуманитарной миссии.

Генерал погиб «от полученных тяжелых ранений в ходе эвакуации и оказания медицинской помощи», указывалось в заявлении Минобороны.

При атаке террористов также погибли командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четыре его подчиненных.

Момент гибели военнослужащих попал на видео. Ролик с места ЧП появился в Telegram-канале «Вестник Дамаска». На кадрах видно, как колонна техники стоит на дороге, а вдоль нее проходят несколько человек, один из них говорит на русском. В момент, когда люди шли мимо одной из машин, сработало взрывное устройство.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посмертно представил убитого генерала к государственной награде. Помимо этого, руководство ведомства оказало всю необходимую помощь семье военного.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ завел уголовное дело.

В комментарии СКР подчеркивалось, что установление виновных в гибели и ранении российских военных «не только служебный долг, но и дело чести».

«Мужество офицера Вооруженных сил РФ и его верность присяге — не что иное, как проявления патриотизма, силы духа, бесстрашия перед лицом международного терроризма, неравнодушия к боли пострадавших от него мирного населения», — сказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Вскоре ВКС нанесли авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в центральной Сирии — пустынном регионе Бадия-аш-Шам.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», Вячеслав Гладких был заместителем командующего 36-й общевойсковой армией и служил в Забайкальском крае. Звание генерал-майора получил в 2016 году.

Как отмечается в Telegram-канале WarGonzo российского военкора Семена Пегова, старший военный советник в звании генерал-майора Гладких участвовал в освобождении Пальмиры. Как сообщили источники в Генштабе Минобороны, генерал был в числе тех, кто разрабатывал операцию.

На момент гибели он выполнял обязанности старшего группы военных советников, которые помогают сирийским командирам в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Дейр-эз-Зоре.

Месяцем ранее российские и турецкие военные в Сирии были ранены взрывом бомбы на пути движения патруля. Взрыв произошел между броневиком Вооруженных сил РФ и турецкой бронемашиной.

Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Их эвакуировали на авиабазу Хмеймим. Самодельное взрывное устройство на пути следования бронемашин заложили боевики.

В тот же день сирийские военные задержали трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура». Их доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры.

Задержанные входили в состав вооруженной группы, подорвавшейся на минном поле. В результате инцидента погибли несколько террористов.

«Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», — указал боевик Джасем аль-Али.

Он признался: задачей вооруженной группы был шпионаж за российскими, иранскими, а также сирийскими военными объектами и военнослужащими.

Для этого, как рассказал боевик, их отправили в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура. Он уточнил, что отправной точкой был населенный пункт Эт-Танф, где базируются американские войска.