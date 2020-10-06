Р-37М: пуск новой российской ракеты впервые попал на видео

На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале российского Министерства обороны, продемонстрирован полет истребителей Су-35С, которые пускают ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М. Ролик приурочен к 100-летию 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В.П. Чкалова. Это основное учреждение ВКС и Вооруженных сил России, в котором перед поступлением на вооружение проходит испытания военная авиационная техника и средства авиационного вооружения.

«Ракета Р-37М уже поступила на оснащение многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 и двухместного сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4 Су-35С стал третьей боевой машиной, которая получила это перспективное изделие»,

Реклама

— рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Ракета Р-37 (РВВ-БД, ракета «воздух-воздух» большой дальности действия) была разработана Государственным машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова (ГосМКБ «Вымпел») как дальнейшее развитие ракеты «воздух-воздух» Р-33 для вооружения перехватчика МиГ-31М.

Разработка ракеты начата еще по Постановлению Совмина СССР от 8 апреля 1983 года. Эскизный проект ракеты защищен в 1983 году. Испытания начаты в 1988 году автономными баллистическими пусками ракет без системы управления. В 1989 году начаты летные испытания ракет Р-37.

Испытания ракеты продолжались по 1997 года. После 1997 года, в связи с нарушением кооперации с предприятиями Украины, которые были задействованы в создании систем наведения ракеты, было принято решение о разработке системы наведения с использованием только российских компонентов.

По состоянию на 2007 год корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) уже велись работы по созданию ракеты РВВ-БД, которая является практически полным аналогом ракеты Р-37.

В 2011 году было решено начать серийное производство ракеты. В 2014 году ракета РВВ-БД принята на вооружение ВВС России и официально начато ее серийное производство.

Р-37М/РВВ-БД/«изделие 610М» — наименование современного варианта ракеты Р-37, выполненной только из российских комплектующих, без использования кооперации соисполнителей, сложившейся в СССР. Под этим наименованием ракета выставлялась на выставках военной техники в конце 2000-х годов. Ракета входит в состав ракетного вооружения самолетов типа МиГ и Су.

«Р-37М предназначена для поражения воздушных целей (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, крылатых ракет), в любое время суток, на всех ракурсах, в условиях радиоэлектронного противодействия, на фоне земной и водной поверхности, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил-забыл». На Западе изделие получило обозначение AA-X-13 Arrow («Стрела»)», — рассказал Макиенко.

Ракета Р-37 выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения с большой хордой. Стабилизаторы до пуска находятся в сложенном положении. Изделие оснащено двухрежимным стартово-маршевым твердотопливным ракетным двигателем (РДТТ).

Система наведения Р-37М — инерциальная с радиокоррекцией на начальном участке и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории.

Активную радиолокационную головку самонаведения (ГСН) для этой ракеты разработал АО «Московский научно-исследовательский институт «Агат» (усовершенствованная активная радиолокационная головка самонаведения 9Б-1103M-350). Активные радиолокационные ГСН, разработанные в «МНИИ «Агат», установлены на многих ракетах класса «воздух-воздух» российского производства, находящихся на вооружении самолетов МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Миг-31, Су-27 и их модификаций, как в России, так и за рубежом.

Они также используются на ракетах класса «поверхность-воздух» зенитных ракетных комплексов «Куб», а также семейства ЗРК «Бук» и корабельного комплекса «Штиль».

Целеуказание перед пуском Р-37М производится в секторе 120 градусов в передней полусфере самолета-носителя. В ГСН установлен новый миниатюрный цифровой сигнальный процессор с большим объемом памяти и повышенным быстродействием. Вместо обычных механических гироскопов в ГСН использованы волоконно-оптические гироскопы и механические гироскопы с форсированным выходом на рабочий режим, благодаря чему уменьшено время подготовки ракеты к пуску.

Режимы работы ГСН: полностью автономный (активный) режим по предварительному целеуказанию без радиолокационной поддержки в полете (режим «пустил-забыл»), режим инерциального наведения с радиокоррекцией, режим перепрограммирования.

Тактико-технические характеристики ракеты выглядят следующим образом. Длина — 4,06 м, диаметр — 0,38 м, размах крыльев — 0,72 м, размах рулей — 1,02 м. Стартовый вес — не более 510 кг. Вес боевой части — около 60 кг. Тип боевой части — осколочно-фугасная. Взрыватель — радиолокационный активный неконтактный и дублирующий его контактный взрыватель.

Скорость Р-37М достигает 6М. Скорость полета поражаемых целей при этом составляет 2500 км/ч. Дальность стрельбы — 200 км (по другим данным — 300 км). Дальность захвата ГСН (с передней полусферы) — 30 км. Перегрузка поражаемых целей — до 8g. Высота поражаемых целей — 15-25 тыс. м.

«По некоторым данным, истребитель Су-35С сможет нести от двух до четырех РВВ-БД. С дальностью стрельбы 200 км Р-37М превосходит современные и перспективные зарубежные авиационные средства поражения, в частности, американскую всепогодную управляемую ракету класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Это предоставит нашим боевым машинам неоспоримые преимущества в гипотетических воздушных схватках», — заключил Константин Макиенко.