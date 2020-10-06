Разведка доложила: в Карабах прибыли террористы из Сирии и Ливии

Для России неприемлемо, чтобы в Нагорном Карабахе происходили боевые действия, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он напомнил, что Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Кроме того, глава спецслужбы назвал недопустимым гибель дружественных армянского и азербайджанского народов.

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Как указал правоохранитель, столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и ранее, однако нынешнее обострение ситуации имеет ряд негативных особенностей. Во-первых, обеспокоенность Москвы вызывают масштабы боевых действий — с обеих сторон в конфликте задействованы артиллерия, ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и фронтовая авиация.

Кроме того, конфликт осложняется непосредственным вовлечением третьей стороны — Турции.

«На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», — пояснил Нарышкин.

По его словам, СВР выяснила, что для войны в Карабахе на стороне Азербайджана уже приехало несколько тысяч наемников из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций — «Джабхат ан-Нусра» (отделение «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок.

«Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», — резюмировал глава силового ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также сообщал о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе более 300 сирийских исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо. По словам главы государства, они переправляются в Закавказье через турецкий город Газиантеп.

Этой информацией также располагает и Россия, уточнил президент на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС. «Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Я обсуждал это с президентом [России] Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — отметил Макрон.

Он назвал поведение Турции недостойным страны-члена НАТО, а такие действия — совершенно неприемлемыми. В этом случае красная линия уже пересечена, констатировал президент Франции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на такие заявления потребовал от Парижа извинений. Он утверждает, что Баку не приглашал военных наемников.

О переброске боевиков в зону конфликта говорил и Владимир Путин. Он обсудил бои на линии соприкосновения в Нагорно-Карабахской Республике с членами Совета безопасности РФ и отметил, что крайне обеспокоен эскалацией в регионе.

«Переброска в Карабах боевиков из Сирии и Ливии делает ситуацию крайне опасной», — подчеркнул президент.

В Кремле также обратились к Турции с призывом не подливать масла в огонь конфликта — территориальные споры двух стран должны разрешаться дипломатическим путем, констатировали в Москве.

В Ереване обострение конфликта расценивают как «террористическую атаку» на Армению и «продолжением геноцида» со стороны Азербайджана. Об этом говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он указал, что на стороне Баку воюют террористы из Сирии и бойцы спецподразделений турецкой регулярной армии.

«Около 150 высокопоставленных офицеров турецкой армии находятся в пунктах командования ВС Азербайджана и управляют военной операцией», — пояснил армянский лидер.

Со своей стороны, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал НАТО выступить за то, чтобы Армения вывела силы из Карабаха. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Анкаре.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянская армия атаковала населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В Ереване же объявили, что конфликт начала азербайджанская армия, предпринявшая наступление на карабахском направлении и атаковавшая в том числе Степанакерт.