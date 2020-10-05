Результат патрулирования: британцы научились блокировать ЗРК С-400

Великобритания освоили «блокировку» работы российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет The National Interest.

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В материале американского журнала указано, что военно-воздушные силы и военно-морской флот Соединенного Королевства увеличили число патрулирований вблизи границ РФ, где находятся C-400 «Триумф». По информации издания, британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС.

Как утверждается в публикации The National Interest, потенциально это позволяет истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II Соединенных Штатов приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемыми C-400 «Триумф».

В прошлом месяце издание The Drive писало, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли, находясь вблизи Крыма, собирать сведения, каким образом интегрированные системы российской ПВО и иные узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. В публикации отмечалось, что сентябрьские полеты проводились для определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, которые составляют системы ПВО России в Крыму, например, С-400 «Триумф». Кроме того, это происходило для раскрытия боевого порядка подобных комплексов.

В середине июля экс-заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан сообщил РИА «Новости» о целях испытаний Турцией российских зенитных ракетных систем.

«Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолеты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, еще одной целью было найти слабые места системы», — пояснил военный.

Он уточнил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

Незадолго до этого Fighter Jets World сообщил, что Турция на авиабазе Мюртед продолжает испытания российских «Триумфов» против американских самолетов F-16 Fighting Falcon и F-4 Phantom II. По данным издания, истребители в ходе этого теста летали на больших и малых высотах. Эти испытания ЗРС планируется завершить в ноябре.

В ноябре прошлого года на YouTube разместили видеозапись, как в провинции Анкара Турция на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России С-400 «Триумф». В подписи к ролику было указано, что в ходе испытаний, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, а ЗРК, тем временем, контролируют воздушное пространство.

Россия заключила контракт на поставку Анкаре комплексов С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, купившей у Москвы эти системы. Стоимость сделки составила $2,5 млрд, половину из которых покрывает российский кредит. Первые поставки начались 12 июля прошлого года.

Этот контракт стал причиной обострения отношений между Турцией и США: Вашингтон призывал Анкару отказаться от сделки и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot. НАТО, в целом, также выступает против приобретения Турцией С-400. Вашингтон и Брюссель опасаются утечки через использование С-400 «Триумф» данных, которые могут раскрыть возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

По этой причине США решили приостановить поставку Анкаре этих самолетов.

В июле прошлого года в пресс-службе Белого дома сообщали, что решение Анкары приобрести С-400 седлало невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. Турецкая сторона должна была получить более 100 самолетов.

В августе текущего года гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил на форуме «Армия-2020», что Москва подписала с Анкарой второй контракт на поставку полка систем С-400. «Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — подчеркнул Михеев.