Совместили Patriot и THAAD: США усиливают ПВО

После неудачных боевых стрельб в феврале 2020 года агентство по противоракетной обороне (MDA) и Сухопутные войска США 1 октября провели испытание, в ходе которого была осуществлена успешная совместная боевая стрельба зенитной ракетной системы Patriot и системы ПРО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), пишет Defense News.

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В ходе испытаний на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, РЛС противоракетного комплекса (ПРК) THAAD AN/TPY-2 обнаружила и захватила на сопровождение ракету-мишень Black Dagger. Затем ПРК выдал целеуказание (ЦУ) зенитной ракетной системе Patriot РАС-3. По данным THAAD Patriot обнаружил ракету-мишень, захватил ее на сопровождение, произвел пуск зенитной управляемой ракеты и поразил цель.

В феврале этого года AN/TPY-2 также обнаруживала и сопровождала РМ Black Dagger, и также выдавала ЦУ ЗРС Patriot. Однако запущенная в ходе тех стрельб зенитная управляемая ракета ЗУР так и не поразила ракету-мишень и прошла мимо нее со значительным промахом «из-за ошибки программного обеспечения в контуре наведения ЗРС», согласно заявлению MDA.

Как ранее писала «Газета.Ru», во время масштабных испытаний интегрированной системы боевого управления Сухопутных войск США зенитная управляемая ракета типа МIМ-104 ЗРС Patriot PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3, Missile Segment Enhancement) дала сбой при попытке поразить мишень, имитирующую тактическую баллистическую ракету. Ее имитировала ракета-мишень Black Dagger Zombie (что можно приблизительно перевести как «Черный кинжал ожившего мертвеца»).

В последнем заявлении MDA отмечается, что ошибка «с тех пор исправлена, о чем свидетельствует сегодняшний успешный перехват».

«Успех испытаний подтверждает функциональную совместимость систем вооружения Patriot и THAAD, — отметил в своем заявлении директор MDA вице-адмирал Джон Хилл. — Эта возможность жизненно важна для нашей системы противоракетной обороны, и создает новые возможности в деле обороны родины, войск, а также наших союзников от ракетных угроз стран-изгоев».

Боевые стрельбы в этом году соответствовали требованию конгресса США для Сухопутных войск США и MDA по ежегодной проверке интеграции и взаимодействия систем вооружения THAAD и Patriot.

Работа Сухопутных войск США по интеграции систем Patriot и THAAD была вызвана острой оперативной необходимостью, возникшей на Корейском полуострове, пишет Defense News.

Суть этого проекта заключается в том, что боевые расчеты, к примеру, могут использовать данные РЛС противоракетного комплекса THAAD, которая обладает существенно большими возможностями по обнаружению воздушных объектов, чем радиолокатор ЗРС Patriot производства фирмы Raytheon. В этом случае для обстрела цели есть возможность использовать данные РЛС THAAD и огневые возможности ЗРС Patriot, то есть использование РЛС THAAD позволяет более полно реализовать потенциал ЗРС Patriot РАС-3.

В ходе другого испытания, проведенного в прошлом году на полигоне Уайт-Сэндс, зенитная управляемая ракета Patriot РАС-3 поразила цель на рекордной дальности. Эта стрельба, пишет Defense News, также показала, что ЗРС Patriot может быть успешно включена в интегрированную систему боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной производства корпорации Northrop Grumman.

«Еще в СССР предпринимались попытки (и, в целом, успешные) интегрировать подмосковную систему зенитного ракетного прикрытия, основанную на ЗРС С-300, с возможностями системы ПРО Центрального промышленного района А-135. Так что американцы в этом плане не являются пионерами, а до определенной степени повторяют эксперименты, давным-давно проводившиеся у нас»,

— отметил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Помимо повышения боевых возможностей зенитных ракетных систем средней и большой дальности, в Соединенных Штатах предпринимаются попытки по совершенствованию зенитного ракетного прикрытия войск в тактическом звене. В частности, в конце этого финансового года компания General Dynamics Land Systems заключила контракт на сумму $1,2 млрд на создание и поставку промежуточной маневренной системы ПВО ближнего действия для Сухопутных войск США (U. S. Army's Interim Maneuver Short-Range Air Defense system, IM-SHORAD).

Система IM-SHORAD — промежуточная маневренная система ПВО ближнего радиуса действия для оснащения подразделений ПВО бригад (бригадных тактических групп) Сухопутных войск США.

Зенитный ракетный комплекс на базе боевой машины Stryker включает в себя комплект аппаратуры, разработанный компанией Leonardo DRS, Inc. В этот комплект в том числе входит пусковая установка Raytheon Stinger, предназначенная для поражения целей на малых и предельно малых высотах (самолетов, вертолетов, БЛА).

Stryker, напомним, это семейство колесных боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems, которые находятся на вооружении механизированных войск Сухопутных войск США.

Согласно информации министерства обороны США, предполагаемая дата завершения поставок зенитного ракетного вооружения по контракту — 30 сентября 2025 года.

Места работы и финансирование будут определяться с каждым новым заказом.

1 октября представители компании GDLS (General Dynamics Land Systems) сообщили, что первоначальный заказ по контракту на сумму $230 млн рассчитан на 28 боевых машин, и что компания начала заказывать материалы и планировать производство этих БМ.

Первая машина по этому контракту сойдет с конвейера примерно через 18 месяцев, первый взвод будет развернут в марте 2021 года, а первый батальон (из 32 машин) будет сформирован в сентябре 2021 года с использованием уже построенных прототипов для его полного укомплектования. Второй батальон будет развернут в 2022 году.

Сухопутные войска США завершили разработку системы SHORAD после того, как испытали, по образному выражению Defense News, небольшую «икоту», которая в сочетании с осложнениями из-за пандемии COVID-19 отбросила выполнение этой программы на несколько недель назад. Об этом еще 5 августа заявил исполнительный директор программы по ракетам и космосу генерал-майор Роберт Раш.

Прошло всего 19 месяцев с того момента, когда была сформирована потребность в поставке первой платформы для испытаний, тем самым ответив в 2016 году на срочную просьбу Сухопутных войск США в Европе заполнить пробел в средствах ПВО ближнего действия. Заказчик выработал тактико-технические требования по созданию системы в феврале 2018 года.

«У вооруженных сил США и в самом деле существует серьезный пробел в оснащении войск эффективными зенитными ракетными комплексами и системами ближнего действия и малой дальности. ЗРК/ЗРС, которых можно было бы сравнить по огневой производительности и помехоустойчивости с нашим зенитным ракетным комплексом «Тор», у американцев на данном этапе просто нет», — заключил Константин Макиенко.