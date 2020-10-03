«Турки управляют операцией»: Пашинян обратился к нации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу в субботу, 3 октября, назвал беспрецедентным текущий конфликт с Азербайджаном, назвав происходящее «террористической атакой» и «продолжением геноцида» со стороны Баку.

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По его словам, азербайджанская сторона осуществляет атаки на армии Армении и Нагорного Карабаха посредством «сотен танков и беспилотников», а также десятков самолетов.

Кроме того, он указал, что на стороне Баку воюют террористы из Сирии и бойцы спецподразделений турецкой регулярной армии.

«Около 150 высокопоставленных офицеров турецкой армии находятся в пунктах командования ВС Азербайджана и управляют военной операцией», — пояснил армянский лидер.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera обвинил Армению в нынешней эскалации конфликта, который начался еще в июле.

«Они атаковали наши села и военные позиции в Товузском районе, расположенном очень далеко от региона конфликта, на западе Азербайджана. Трудно понять почему они это сделали. Они атаковали нас, используя тяжелую артиллерию», — заверил глава государства.

Мотивацией Еревана Алиев назвал попытку прекратить дипломатические дискуссии по Карабаху, обвинив Баку в недоговороспособности.

«[Пашиняну] надо было отвлечь внимание, и он смог это сделать.

А что он старается сделать сейчас? Хочет объединить общество якобы перед лицом агрессии Азербайджана и усилить личную власть. При этом, за несколько дней до агрессии я выступил на Генеральной ассамблее ООН и сказал, что они готовятся к войне и их надо остановить. И это произошло», — детализировал политик.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянские ВС совершили нападение на населенные пункты на линии соприкосновения. По информации военных Азербайджана, в результате этого обстрела погибли гражданские и военные.

По их словам, обстрелам подверглись село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и населенный пункт Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В Ереване утверждали, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В НКР заявили об артиллерийском обстреле, которому подверглись ее мирные населенные пункты, в частности — столица Степанакерт.

В начале октября Азербайджан отчитался о занятии господствующих высот вокруг Мадагиза на Агдаринском направлении.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что азербайджанская армия в ходе боев потеряла около 3 тыс. человек.

Власти НКР заявили о 202 погибших. В Баку, в свою очередь, сообщили, что артиллерийский обстрел со стороны их противника привел к смерти 19 мирных жителей. Кроме того, были ранены более 60 человек, разрушены сотни домов.

Лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором осудили происходящее в Карабахе и призвали руководителей Армении и Азербайджана вернуться за стол переговоров по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что другие страны не должны вмешиваться в текущие события. Эрдоган укорил лидеров трех государств в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.

Он добавил, что для начала переговоров Армения сначала должна выйти с «оккупированных территорий» непризнанной республики. МИД Турции подтвердил сложность ситуации.

«Голословные требования о немедленном прекращении боевых действий на этот раз не принесут никакой пользы», — приводит информационное агентство Anadolu слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Президент Армении Армен Саркисян на международной конференции по кибербезопасности CYBERSEC 2020, которая прошла в партнерстве с НАТО заявил, что вмешательство Анкары в конфликт приведет только к еще большей эскалации.

Макрон также назвал недопустимым тот факт, что Турция перебросила через свой город Газиантеп в зону конфликта более 300 боевиков, имеющих связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).