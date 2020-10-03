Сражаться по-новому: Лондон меняет методы ведения войны

Речь генерала Ника Картера в аналитическом центре Policy Exchange 30 сентября совпала с публикацией новой британской «Интегрированной операционной концепции». Начальник штаба обороны сказал, что ключевые изменения, поддерживаемые концепцией, включают улучшенную интеграцию усилий правительства Британии и ее союзников, модернизацию вооружения, военной и специальной техники и постоянную конкуренцию с противниками ниже порога войны.

В концепции говорится, что переосмысление стратегии «представляет собой самое значительное изменение в военной мысли Великобритании за несколько поколений». Это приведет к коренной трансформации военного инструмента и способа его использования.

Генерал Картер сказал, что одна из «больших идей» в оперативной концепции заключалась в том, что в ней проводится различие между «операциями» и «боевыми действиями».

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«В эпоху постоянной конкуренции наша сдерживающая позиция требует более динамичного управления и регулирования», — сказал Картер. По его словам, «конкуренция» станет новым элементом традиционной модели сдерживания, основанной на понимании, достоверности, возможностях и коммуникации.

«Мы признаем необходимость соревноваться с гипотетическими противниками, не вступая в военные действия, чтобы не допустить войны и не дать неприятелям достичь своих целей в рамках стратегии свершившегося факта, как мы видели это в Крыму, Украине, Ливии и других регионах. Конкуренция предполагает такой облик кампании, который включает непрерывную работу на наших условиях и в местах по нашему выбору», — подчеркнул генерал.

Картер также определил природу растущих угроз, заставивших Великобританию пересмотреть свою стратегию.

«Наши авторитарные соперники рассматривают стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, не ограниченные никаким различием между миром и войной. Эти режимы считают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, которая носит преимущественно политический, а не кинетический характер. Их способ ведения войны является стратегическим, он синхронизирован и систематичен, и наш ответ должен быть таким же», — сказал он.

Новая концепция предваряет правительственный комплексный обзор обороны, который ожидается во второй половине ноября. Обзор призван объединить британское политическое мышление в области обороны, безопасности, внешней политики и расходов на развитие за рубежом.

Министры и советники правительства Британии ранее сигнализировали, что в ходе обзора усилия в сфере обороны будут отклонены от обычных военных возможностей и будут сосредоточены на космосе, киберпространстве и искусственном интеллекте.

Речь генерала Картера и новый стратегический документ — лучшее в настоящее время свидетельство того, в каком направлении движется британский правительственный план перемен в сфере обороны, полагает Defense News.

«Мы должны наметить направление движения от индустриальной эпохи платформ к информационной эпохе систем. Некоторым возможностям индустриальной эпохи все чаще придется встречаться с закатом, чтобы создать пространство для возможностей, необходимых для восхода солнца», — образно охарактеризовал эти процессы генерал Картер.

«Хитрость заключается в том, как найти верный путь в ночи. Мы знаем, что это потребует от нас использования комбинаций информационно-ориентированных технологий. Но предсказать эти комбинации будет непросто», — отметил начальник штаба обороны.

Концепция определила некоторые возможности, которые, как ожидается, будут востребованы в будущем. Они включают меньшие и более быстрые возможности, позволяющие избежать обнаружения противником; в ряде случаев использование пониженной физической защиты для повышения мобильности; растущую зависимость от радиоэлектронной борьбы; стелс-технологии; и все более сложные сети разнообразных систем.

Картер не упомянул, как страна с нехваткой денежных средств найдет ресурсы для воплощения в жизнь переосмысленной стратегии, требующей значительных затрат в таких сферах, как космос и киберпространство. Аналитики считают, что ранний отказ от использования обычных возможностей, таких как, к примеру, большей части основных боевых танков, может быть одним из способов уравновесить запросы и возможности.

Но дело одними танками, похоже, не ограничивается. На прошлой неделе министерство обороны Великобритании подтвердило, что рассматривает возможность сокращения заказа с пяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail до трех единиц. Завершение строительства самолетов предполагается к 2030 году.

В документе о новой операционной концепции говорится, что невозможно сразу отказаться от существующей структуры войск и создать перспективную с нуля.

Важные операции должны продолжаться, а устаревшие программы и платформы должны сохранять свою полезность.

Картер усилил эту часть своего послания. По его словам, «важно подчеркнуть, что готовность решительно использовать тяжелые вооружения является неотъемлемой частью ведения любых боевых действий, и, следовательно, сдерживания потенциального противника».

«О необходимости омоложения и модернизации британской армии говорилось уже давно. В частности, еще год назад в Королевском Объединенном институте оборонных исследований предполагали, что в случае вооруженного конфликта с Россией сухопутные войска Великобритании потерпят «полное поражение», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как отметил собеседник издания, тогда далеко не все в Британии были согласны с подобными предположениями, но, тем менее, есть основания предполагать, что работа по модернизации стратегических концепций и установок полным ходом шла уже тогда. Теперь эта работа доведена до логического конца и явлена, что называется, граду и миру.

«Самое слабое место в новой британской «Интегрированной операционной концепции» — и это отмечают сами разработчики — заключается в том, что на воплощение в жизнь многих весьма многообещающих программных установок может банально не хватить средств», — заключил Константин Макиенко.