«Ожесточенные бои»: что происходит в Нагорном Карабахе

В Азербайджане рассказали о сохраняющейся напряженности на линии соприкосновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В оборонном ведомстве отметили, что бои продолжаются.

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«Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи на различных направлениях фронта пресечена боевая активность противника, по нему нанесены сокрушительные удары. Продолжаются ожесточенные бои по всей линии фронта», — приводит ТАСС сообщение минобороны Азербайджана.

В Ереване, в свою очередь, ранее сообщали, что столкновения шли и ночью.

«Всю ночь шли ожесточенные бои», — написал в ночь на субботу представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

В минобороны Армении также рассказывали, что азербайджанские военные перешли в наступление.

«На северном и южном направлении Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская Республика] идут ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешел в наступление», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Она добавила, что «армянские подразделения останавливают продвижение противника».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Европейский лидер призвал прекратить огонь в зоне Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Алиева.

В пресс-службе рассказали, что инициатива разговора исходила со стороны Франции. Макрон «выразил беспокойство продолжением боев на линии соприкосновения, призвал к восстановлению прекращения огня и скорейшему проведению переговоров».

Глава Азербайджана, в свою очередь, отметил, что артиллерийский обстрел со стороны противника привел к смерти 19 мирных жителей. Кроме того, были ранены более 60 человек, разрушены сотни домов.

По словам Алиева, «Ереван нанес большой удар по переговорному процессу» и «ответственность за вооруженное противостояние полностью ложится на руководство Армении».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась неделю назад — 27 сентября. Конфликт между Баку и Ереваном затяжной — стороны с 1988 года оспаривают принадлежность непризнанной республики Нагорный Карабах. В том году регион объявил о выходе из Азербайджанской ССР. Вооруженный конфликт в 1990-е годы привел к тому, что Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими к нему районами.

В настоящее время на спорной территории идут активные боестолкновения. Азербайджан и Армения ввели на своих территориях военное положение и объявили мобилизацию. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Ранее пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что азербайджанская армия в ходе боев потеряла уже 3 тыс. человек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сославшись на данные разведки.

По его словам, большая часть тел находится в нейтральной зоне и «для их вывоза ничего не делается». По данным минобороны Азербайджана, армянские подразделения также несут большие потери в Нагорном Карабахе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее призвали стороны конфликта незамедлительно объявить гуманитарное перемирие для вывоза тел.

Сама непризнанная республика в ходе вооруженного конфликта также теряет своих военных. В пятницу, 2 октября, местные власти сообщили о потерях за день. «К сожалению, погибли 54 наших военнослужащих. Выражаю соболезнования», — сказал заместитель командующего АО непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян. Ранее число погибших составляло 103 человека, передает РИА «Новости».

Между тем иностранные государства — Россия, США, Франция — призывают стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Кроме того, лидеры этих стран выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.