Готовится ответ: Ереван обвинил Баку в обстреле Степанакерта

Вооруженные силы Азербайджана после полудня 2 октября обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его информации, в результате атаки есть раненые, пострадали МЧС Карабаха и гражданская инфраструктура.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян пригрозил Баку, что Ереван даст «соразмерный ответ» на обстрел столицы НКР. «Будет соразмерный ответ, всю ответственность за который понесет семья (президента Азербайджана Ильхама) Алиева», — написал пресс-секретарь в Facebook.

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Помимо этого, Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по городу Гадрут в непризнанном Нагорном Карабахе. «Только что «Смерч» нанес удар по городу Гадрут. Есть раненые среди гражданского населения», — уточнил он.

Утром в этот день военное ведомство Армении сообщило, что на северо-восточном направлении линии соприкосновения были сбиты самолет и беспилотник ВС Азербайджана.

Кроме того, армянские власти обнародовали видео с ударом по мосту, который соединяет Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. На кадрах запечатлен момент, когда внезапно произошел взрыв — в этот момент по дороге ехали автомобили.

В минобороны Азербайджана в свою очередь 2 октября сообщили, что населенные пункты государства подверглись обстрелу.

«Несмотря на неоднократные предупреждения Министерства обороны Азербайджана не обстреливать наши населенные пункты, села Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района в настоящее время подвергаются интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Среди мирного населения есть убитые и раненые», — подчеркнули в ведомстве. Баку также пообещал принять адекватные ответные меры.

В то же время Азербайджан назвал дезинформацией сведения о сбитых 1 октября самолетах и вертолетах. «Информация армянской стороны о том, что ими сегодня были сбиты три самолета, два вертолета и шесть беспилотников, является дезинформацией. Хочу отметить, что сегодня ВВС Азербайджана не были задействованы в боевых действиях и не поднимались в воздух», — обратил внимание начальник пресс-службы минобороны республики Вагиф Даргяхлы.

На фоне происходящего военное ведомство Армении привело свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства. На сегодняшний день армянская армия занята развертыванием в военных частях пунктов пополнения личного состава и техники.

Как сообщил 2 октября замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян, слова которого приводит «Интерфакс», азербайджанская армия за минувшие сутки потеряла 830 военнослужащих в зоне конфликта в Карабахе.

«За сутки противник потерял 39 единиц бронетехники, четыре самолета Су-25, три вертолета Ми-24, 17 беспилотников, 830 убитых военных. Уничтожен артиллерийский дивизион противника», — уточнил представитель НКР.

У одного из погибших азербайджанских офицеров обнаружили радиопередатчик израильского производства Tadiran, рассказал Саркисян.

«Расшифровка показала, что руководство подразделениями, в основном, осуществляется на арабском. Выводы делайте сами», — констатировал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе были переброшены более 300 сирийских исламистов, которых ранее вывезли из района Алеппо. Глава государства уточнил, что они направлялись в регион через турецкий Газиантеп.

По словам французского лидера, это доказанный факт. Более того, этой информацией располагает не только Париж, но и Москва, заявил президент на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ (организация запрещена в России), запрещена в России). Я обсуждал это с президентом [России] Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — подчеркнул Макрон.

Ранее этот вопрос поднимал Владимир Путин в ходе общения с членами Совета Безопасности. Президент России выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией в регионе. «Переброска в Карабах боевиков из Сирии и Ливии делает ситуацию крайне опасной», — сказал глава государства.