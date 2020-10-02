«Путин подтвердил»: Франция нашла сирийских боевиков в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе более 300 сирийских исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо. По словам главы государства, они направлялись в регион через турецкий Газиантеп.

Франция подтверждает, что это доказанный факт. Этой информацией также располагает и Россия, уточнил президент на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Я обсуждал это с президентом [России] Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — отметил Макрон.

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Он назвал поведение Турции недостойным страны-члена НАТО, а такие действия — совершенно неприемлемыми. В этом случае красная линия уже пересечена, констатировал президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Франция находится в тесном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией и США — по ситуации в Карабахе. По его словам, французская сторона готовит совместно с этими государствами мирные инициативы.

О переброске боевиков в зону конфликта говорил и Владимир Путин. Он обсудил бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе с членами Совета Безопасности и отметил, что крайне обеспокоен эскалацией в регионе.

«Переброска в Карабах боевиков из Сирии и Ливии делает ситуацию крайне опасной», — подчеркнул президент.

В Кремле также обратились к странам с призывом не подливать масла в огонь конфликта в Нагорном Карабахе заявлениями о поддержке противоборствующих сторон.

Территориальные споры двух стран должны разрешаться дипломатическим путем, констатировали в Москве.

Армения и Азербайджан перешли к активным боевым действиям в районе непризнанного Нагорного Карабаха 27 сентября. Они обвинили друг друга в нападениях. С тех пор вооруженные столкновения не прекращаются, в результате них погибают как военные, так и гражданские лица.

Турция пообещала Азербайджану, что окажет любую помощь, о которой он попросит. При этом Ереван призывает Анкару воздерживаться от вмешательства в эту ситуацию. В противном случае, если турецкая сторона применит в ходе конфликта истребители F-16, Армения пообещала дать ответ оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

В конце прошлого месяца представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook, что Баку наносит воздушные удары по армянской стороне в Нагорном Карабахе под руководством ВВС Турции. «Азербайджан передал управление ударной операцией против Арцаха (другое название самопровозглашенной республики Нагорный Карабах — «Газета.Ru») силам Турции», — утверждал он.

Как уточнял Ованнисян, руководство действиями турецких и азербайджанских воздушных сил осуществляется из командного пункта на борту самолета E7-T, который находится около турецких городов Эрзурум и Карс. В армянском военном ведомстве допустили, что в самолете располагается руководство турецких ВВС.

Кроме того, по словам представителя минобороны Армении, еще один турецкий командный пункт якобы управляет непосредственно огнем азербайджанских ударных самолетов. По информации Еревана, этот пункт организован в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

К тому же в минобороны Армении заявили, что турецкие самолеты были замечены непосредственно в участии в военных операциях.

Президент Армении Армен Саркисян 28 сентября выступил на международной конференции по кибербезопасности CYBERSEC 2020, которая прошла в партнерстве с НАТО. В своей речи глава государства, в частности, обвинил Анкару в том, что она поддерживает Азербайджан в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

«Я должен заявить, что член НАТО Турция полностью поддерживает Азербайджан своими дронами, кибератаками, а также персоналом — советниками, наемниками и даже истребителями F-16», — сказал Саркисян на конференции.

По его словам, Армения регулярно сталкивается с кибератаками с турецкой стороны и «виртуальная угроза становится все более реальной».

Азербайджан опровергает информацию об участии турецких военных в конфликте.