Только один метод: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном обострение обстановки в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа.

Главы государств призвали стороны к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению огня, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности», — указали в сообщении.

Реклама

В ходе разговора президенты констатировали безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами, отметили в пресс-службе. Российский и французский лидеры рассмотрели конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Макрон и Путин выразили готовность сделать заявление от имени лидеров государств-сопредседателей Минской группы — Россия, Франция и США — в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса, сообщили в Кремле.

Накануне с призывом незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам к Баку и Еревану обратился Совет Безопасности ООН.

«Члены Совета Безопасности поддержали обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — заявил председатель Совбеза Абду Абарри по итогам закрытых консультаций.

До этого вернуться к переговорам призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения», — сказано в комментарии официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Он сообщил о намерении Гутерриша провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с обострением конфликта.

Никол Пашинян уже обсудил с французским президентом усиление напряженности в зоне самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Премьер Армении призвал удержать Турцию от вмешательства в ситуацию. По его словам, 27 сентября Азербайджан начал боевые действия на протяжении всей своей границы с Карабахом и прибег к провокациям, способным помочь Баку атаковать и армянскую границу.

Глава армянского правительства выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и обратил внимание Макрона на «жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции». Пашинян указал на необходимость не допустить вмешательство этого государства, которое ранее выразило полную поддержку Азербайджану.

Президент Франции в свою очередь назвал неприемлемым дальнейшее разрастание конфликта.

Он отметил, что необходимо принять все меры, которые могут помочь разрядить напряженность и остановить боевые действия. По словам Макровна, важно активизировать действия Минской группы ОБСЕ, страны которой возглавляют поиск путей мирного решения карабахского конфликта.

Армения и Азербайджан перешли к активным боевым действиям в непризнанном Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Боевые действия идут до сих пор. Баку и Ереван сообщают о погибших как среди гражданского населения, так и среди военных.

Турция в этом конфликте пообещала Азербайджану оказать любую помощь, о которой он попросит. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил в интервью РИА «Новости» о готовности Еревана применить в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе ракетные комплексы «Искандер», если Турция задействует истребители F-16.