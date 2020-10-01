Пик со времен СССР: на Западе оценили боеспособность России

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) считают, что сейчас российские Вооруженные силы достигли высшего уровня боеспособности со времен «холодной войны». Доклад с оценкой модернизации ВС России опубликован на сайте института.

Россия десять лет инвестировала в армию и флот, реформируя войска — и теперь это приносит плоды. По состоянию на 2020 год российские военные лучше обучены и технически оснащены, чем в 1990-х и 2000-х годах, отмечается в материале.

«Вооруженные силы России превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — говорится в докладе IISS.

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Модернизация армии была начата властями после того, как российские ВС показали недостаточную эффективность в ходе войны в Южной Осетии в 2008 году, считают эксперты. Особенно успешно реформы проводили в ядерной сфере и Воздушно-космических силах, а вот в сухопутных войсках и на флоте прогресс «более слабый и неравномерный».

В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень оснащения российской армии современным оружием стал весьма высоким, многие образцы отечественного вооружения не имеют аналогов в мире.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%», — заявил глава государства.

Путин также рассказал о необходимости расширения ряда линеек вооружений. «Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», — отметил он.

Глава России поручил в следующем году начать создание госпрограммы вооружений до 2033 года, а также обозначил основные задачи оборонной сферы. «Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники», — подчеркнул президент.

В декабре 2019 года Bloomberg сообщил, что за 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза. Основное достижение президента РФ — умение нарастить геополитическое влияние, располагая скромным бюджетом. США, к примеру, тратят на оборону в два раза больше денег, чем «Россия на все сразу».

Кроме того, Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым (полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума, идею поддержало абсолютное большинство крымских избирателей), совершил коренной перелом ситуации в Сирии, раздираемой гражданской войной и атаками террористов.

В январе 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия находится на шестом месте в мире по трате на вооружение и обладает высоким уровнем боеспособности. По словам чиновника,

стране удается «держать паритет», несмотря на то что бюджет США и НАТО на развитие вооруженных сил в 12-14 раз больше, чем у России. Борисов уточнил, что в 2020 году военные расходы Соединенных Штатов составят $750 млрд, бюджет Североатлантического альянса — более $1 трлн.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), военные расходы России в 2018 году составили $61,4 млрд, США — $649 млрд, Китая — $250 млрд, Саудовской Аравии — $7,6 млрд.

Вице-премьер также отметил, что РФ занимает второе место после Соединенных Штатов по экспорту вооружений.