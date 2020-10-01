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Пик со времен СССР: на Западе оценили боеспособность России

Западные эксперты сравнили боеспособность армий России и СССР

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Россия находится на пике боеспособности со времен «холодной войны», считают эксперты Международного института стратегических исследований. За десятилетие реформ российские войска стали лучше обучены и оснащены, превратившись в «эффективный инструмент войны». Успешную реализацию госпрограммы вооружения отмечал ранее президент Владимир Путин.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) считают, что сейчас российские Вооруженные силы достигли высшего уровня боеспособности со времен «холодной войны». Доклад с оценкой модернизации ВС России опубликован на сайте института.

Россия десять лет инвестировала в армию и флот, реформируя войска — и теперь это приносит плоды. По состоянию на 2020 год российские военные лучше обучены и технически оснащены, чем в 1990-х и 2000-х годах, отмечается в материале.

«Вооруженные силы России превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — говорится в докладе IISS.

Модернизация армии была начата властями после того, как российские ВС показали недостаточную эффективность в ходе войны в Южной Осетии в 2008 году, считают эксперты. Особенно успешно реформы проводили в ядерной сфере и Воздушно-космических силах, а вот в сухопутных войсках и на флоте прогресс «более слабый и неравномерный».

В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень оснащения российской армии современным оружием стал весьма высоким, многие образцы отечественного вооружения не имеют аналогов в мире.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%», — заявил глава государства.

Путин также рассказал о необходимости расширения ряда линеек вооружений. «Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», — отметил он.

Глава России поручил в следующем году начать создание госпрограммы вооружений до 2033 года, а также обозначил основные задачи оборонной сферы. «Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники», — подчеркнул президент.

В декабре 2019 года Bloomberg сообщил, что за 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза. Основное достижение президента РФ — умение нарастить геополитическое влияние, располагая скромным бюджетом. США, к примеру, тратят на оборону в два раза больше денег, чем «Россия на все сразу».

Кроме того, Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым (полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума, идею поддержало абсолютное большинство крымских избирателей), совершил коренной перелом ситуации в Сирии, раздираемой гражданской войной и атаками террористов.

В январе 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия находится на шестом месте в мире по трате на вооружение и обладает высоким уровнем боеспособности. По словам чиновника,

стране удается «держать паритет», несмотря на то что бюджет США и НАТО на развитие вооруженных сил в 12-14 раз больше, чем у России. Борисов уточнил, что в 2020 году военные расходы Соединенных Штатов составят $750 млрд, бюджет Североатлантического альянса — более $1 трлн.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), военные расходы России в 2018 году составили $61,4 млрд, США — $649 млрд, Китая — $250 млрд, Саудовской Аравии — $7,6 млрд.

Вице-премьер также отметил, что РФ занимает второе место после Соединенных Штатов по экспорту вооружений.